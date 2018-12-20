В Москве завершился зимний фестиваль Российского движения школьников, в котором приняли участие ребята из Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, одним из ключевых событий зимнего мероприятия стал финал Всероссийский детского кинофестиваля Российского движения школьников. Финалистами стали 350 участников проекта.

Пензенцев признали лучшими в номинации «Анимационное кино» за мультфильм «Крошка-доброшка» (0+).

В ходе очного этапа проекта ребята вместе с наставниками снимали авторские мультфильмы и короткометражное кино, становились участниками мастер-классов по актерскому мастерству, созданию анимации и кино, побывали на съемках в музее-усадьбе «Измайлово», Дворце творчества им. Гайдара. Также на главном катке страны они встретились с героями популярного сериала.