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Пензенские школьники — в числе победителей финала кинофестиваля

20 декабря в 16:54 202 просмотра
, в котором приняли участие ребята из Пензенской области.

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В Москве завершился зимний фестиваль Российского движения школьников, в котором приняли участие ребята из Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, одним из ключевых событий зимнего мероприятия стал финал Всероссийский детского кинофестиваля Российского движения школьников. Финалистами стали 350 участников проекта.

Пензенцев признали лучшими в номинации «Анимационное кино» за мультфильм «Крошка-доброшка» (0+).

В ходе очного этапа проекта ребята вместе с наставниками снимали авторские мультфильмы и короткометражное кино, становились участниками мастер-классов по актерскому мастерству, созданию анимации и кино, побывали на съемках в музее-усадьбе «Измайлово», Дворце творчества им. Гайдара. Также на главном катке страны они встретились с героями популярного сериала.


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