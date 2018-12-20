В Кузнецке выбрали сильнейших борцов среди юношей

В городе Кузнецке прошло первенство Пензенской области по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба».

В соревнованиях принимали участие юноши 2002−2003 годов рождения из Пензы, Кузнецка, Башмаковского, Городищенского, Неверкинского и Кузнецкого районов. Всего разыграли 11 комплектов наград.

Кузнечане завоевали девять золотых, пять серебряных и 17 бронзовых медалей, борцы из Башмаково взяли два первых и четыре вторых места, пензенский спортсмен получил одно «серебро».

По результатам соревнований была сформирована сборная региона по вольной борьбе на будущий год, сообщает пресс-служба регионального минспорта.