В Пензенской области меняются цены на газ
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
В поселке Мичуринском ищут хозяев или новый дом для пса-потеряшки
Отзыв на книгу «Очаровательный кишечник»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе малыши соревновались в плавании на призы Деда Мороза
Пензенский пловец завоевал «серебро» чемпионата мира
Пензенские спортсмены стали первыми на турнире по дзюдо
Пензенские гимнасты завоевали медали на международном турнире
Пензенская «Лагуна-УОР» дважды одолела соперниц из Орла
Вместо клуба — школа. На базе «Империи» будут воспитывать регбистов
В Пензе пройдет спортивный фестиваль для инвалидов
Пензенские каратисты отправятся на первенство Европы
Пензенцы взяли «золото» кубка России по перетягиванию каната
В Пензе впервые прошел зимний кубок по кроссфиту

В Кузнецке выбрали сильнейших борцов среди юношей

20 декабря в 17:17 192 просмотра
«Вольная борьба».

" data-title="В Кузнецке выбрали сильнейших борцов среди юношей — Пенза-пресс, рунет за день">

В городе Кузнецке прошло первенство Пензенской области по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба».

В соревнованиях принимали участие юноши 2002−2003 годов рождения из Пензы, Кузнецка, Башмаковского, Городищенского, Неверкинского и Кузнецкого районов. Всего разыграли 11 комплектов наград.

Кузнечане завоевали девять золотых, пять серебряных и 17 бронзовых медалей, борцы из Башмаково взяли два первых и четыре вторых места, пензенский спортсмен получил одно «серебро».

По результатам соревнований была сформирована сборная региона по вольной борьбе на будущий год, сообщает пресс-служба регионального минспорта.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...