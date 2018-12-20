Белозерцев: Многие темы пресс-конференции Путина актуальны и для региона

Иван Белозерцев отметил, что многие темы, затронутые на пресс-конференции, актуальны и для Пензенской области.

«Президент РФ подчеркнул необходимость изменения структуры отечественной экономики, формирования ее инновационного характера. Для того, чтобы совершить технологический прорыв, по его словам, надо, прежде всего, нацеливать производство на переработку сырья, создавать и модернизировать инфраструктуру. Мы планомерно занимаемся этой работой — строим и ремонтируем дороги, подводим к инвестиционным площадкам инженерные коммуникации, сопровождаем реализацию проектов по открытию новых предприятий и расширению производств», — сказал губернатор.

Говоря о работе агропромышленного комплекса, он напомнил, что у региона — достойные показатели по итогам года. Это касается темпов роста производства в сельскохозяйственной отрасли, производства скота и птицы на убой, прироста продуктивности молочного стада, урожайности подсолнечника.

«Вместе с тем, Пензенская область в настоящее время реализует задачу наращивания объемов переработки сельхозпродукции. Это касается и деятельности крупных агрохолдингов, и средних компаний, выпускающих товары продовольственной группы», — добавил глава региона.

За три года количество пензенских предприятий-экспортеров увеличилось более чем вдвое.

«Глава государства сообщил об открытии японского рынка для мясной российской продукции, в том числе, для мяса птицы. Пензенские компании также могут принять участие в процессе обеспечения новых экспортных поставок», — сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, сообщает пресс-центр облправительства, он обратил внимание на прозвучавшие в прямом эфире темы господдержки промышленных предприятий, реализации проектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), продолжения действия федеральных программ развития села и исполнение задач, связанных с реализацией в регионах 12 приоритетных нацпроектов.