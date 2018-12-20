«Дом.ru» и канал Nickelodeon приглашают пензенцев на новогоднюю елку

В преддверии нового года телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал Nickelodeon приглашают пензенцев на детскую елку (0+). Праздник, посвященный героям любимых мультфильмов, пройдет 8 января в Центре Культуры и Досуга, по адресу ул. Ленина, 11а. Начало — в 10.30. Подробную информацию о мероприятии можно получить в сервисных центрах Дом.ru.

Вход — по пригласительным билетам, выиграть которые можно в группах «Это Пенза, Карл!», «Домашние новости», «Penzainform.ru», «Пенза Афиша», в «ВКонтакте», а также в эфире радиостанции «Экспресс». Количество мест ограничено.

Перед началом представления маленьких гостей ждет насыщенная игровая программа с любимыми героями Nickelodeon: новогодние мастер-классы, аквагрим, и креативная фотозона. Поздравить детей с новым годом придут и главные зимние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка. Гости елки смогут поучаствовать в различных конкурсах и выиграть призы от телеканала. Второй частью праздника станет спектакль «Зазеркалье» (0+), который напомнит ребятам, что если верить в чудо, то оно обязательно произойдет.

«Каждый месяц «Дом.ru» старается радовать жителей Пензы яркими событиями. В преддверии главного праздника года мы с каналом Nickelodeon подготовили красочное новогоднее представление. Приглашаю посетить наше мероприятие и окунуться в увлекательный мир мультипликации. Во время развлекательной программы в фойе Центра Культуры и Досуга популярные герои телеканала будут в каждой активности праздника радовать детей и дарить им яркие впечатления», — комментирует директор филиала «Дом.ru» в Пензе Ольга Антонова.

Nickelodeon — детский развлекательный канал, который смотрит на мир глазами ребенка. Программная сетка телеканала создается с учетом национальных праздников, школьных каникул и регулярно пополняется мультсериалами и развлекательными шоу российского производства. Девиз телеканала: «Дети — на первом месте!» — в полной мере отражает проекты Nickelodeon: ежегодное мероприятие для всей семьи «День, когда пора играть», детская премия Kids` Choice Awards, развлекательное шоу собственного производства «Быть блогером» (0+) и уникальные для России инициативы, такие как «День самоуправления» (0+) и «Нам нужен твой голос» (0+). Все шоу Nickelodeon развивают важные социальные навыки, учат дружбе, взаимопомощи и командной работе.