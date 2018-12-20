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РУСАДА довольно антидопинговой работой в Пензенской области

20 декабря в 17:38 186 просмотров
(РУСАДА) сообщило, что их устраивает работа, которая ведется в 31 регионе России, в том числе — в Пензенской области.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что их устраивает работа, которая ведется в 31 регионе России, в том числе — в Пензенской области.

«Мы довольны тем, как работают в антидопинговой сфере Башкортостан, Мордовия, Хакасия, Удмуртия, Коми и Республика Алтай; Ставропольский, Пермский, Алтайский, Хабаровский и Красноярский края; Астраханская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Новосибирская, Томская, Свердловская, Белгородская, Калужская, Курская, Московская, Архангельская, Новгородская и Псковская области, а также Москва с Санкт-Петербургом и Ямало-Ненецкий, Ханты- Мансийский и Ненецкий автономные округа», — сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

При этом 20 субъектов слабо или совсем не выходят на контакт с РУСАДА, добавила она. Оставшиеся российские регионы только начинают выполнять антидопинговую работу или ведут ее самостоятельно, не полностью следуя требованиям.

20 декабря тема допинга была поднята на пресс-конференции президента Владимира Путина. Он сказал, что в этом направлении ведется большая работа, но вопросов еще много.


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