В пензенском драмтеатре стартует новогодняя программа (видео)

В Пензенском областном драматическом театре имени Луначарского проходят заключительные репетиции программы «Новогодние чудеса» (0+). Праздничный интерактив с детьми и их родителями проведут Дед Мороз и его друзья, после чего на сцене театра состоится сказочное представление.

Каждое новогоднее представление в драмтеатре отличается новизной и исключительностью. И в этот раз автор и режиссер интермедии Владислав Матюкин нашел, чем удивить пензенцев. Всех секретов организаторы представления пока не раскрывают, но уверяют, что скучать точно не придется.

«У нас бодрая музыка, мы танцуем и играем. Никаких гаджетов, дети не успевают их достать. Мы любим взаимодействовать с ребятами, никто не остается без внимания», — сказал Дед Мороз Заводной.

В 2018-м тема новогодней сказки и интермедия связаны одной нитью: Бременские музыканты по пути в королевство попадают к Деду Морозу на новогоднюю елку. В свою очередь, главный зимний волшебник со своей внучкой дарят им необыкновенные подарки. С их помощью музыканты и попадают в королевство на концерт, а далее сюжет развивается уже на сцене театра.

«Раскуплены почти все билеты, остались свободными только последние даты новогодней компании января, елки пользуются популярностью», — рассказал руководитель литературно-драматургической части областного драматического театра имени Луначарского Виталий Соколов.

Новогодняя программа в драматическом театре стартует 22 декабря и продлится до 9 января (0+). В этот период ежедневно будут проводить по три елки. Для тех, кто не успел приобрести билеты, в день представления будет открыта продажа мест на балкон, сообщает телеканал «Экспресс».