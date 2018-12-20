Пензенцы продолжают голосовать за курсантов армии быстрого похудения (видео)

У пензенцев остается один день для того, чтобы помочь кому-то из участников проекта «Культ тела" — 3. Армия» (16+) попасть в финал голосования за звание лучшего курсанта месяца. А пока телеканал «Экспресс» продолжает знакомить пензенцев с участниками отряда «Спецназ» армии безопасного похудения. Очередной герой — Иван Колмыков.

Он может рассказать и показать начинающим пензенским КВНщикам, как нужно вести себя на сцене. В клуб веселых и находчивых Иван Колмыков пришел в 2012 году. С тех пор успел стать победителем региональной лиги КВН «Сура», выступить на фестивале в Сочи и даже появиться на сцене Высшей лиги. Однако, из-за постоянных авторских сборов, репетиций, бессонных ночей перед играми, нормально не получалось питаться, поэтому и появились проблемы с лишним весом. До участия в реалити-шоу Иван весил 189 килограммов.

«Сидел, лежал, стоял, в общем, мало двигался. Постоянно искал какие-то вещи, которые могут поднять настроение или привести к активной мозговой деятельности, например, сладкое или бутерброды», — рассказал он.

Иван Колмыков стал первым участником «Культа тела-3. Армия». Проект полностью изменил его жизнь. Теперь он есть семь раз в день, а не два, как раньше. Естественно, изменился и рацион. По словам самого Ивана, специализированных диет для того, чтобы похудеть не нужно. Достаточно питаться правильно. Благодаря упорной работе над собой он уже сбросил 23 килограмма, но это только первый этап. В планах — похудеть хотя бы до 100 килограммов. Помогают в этом и испытания, которые проходят участники проекта. Поначалу с трудом давались все физические упражнения, но с каждым разом выполнять их становится все проще. Кстати, Иван Колмыков стал одним из первых, кому в армии безопасного похудения было присвоено звание «Сержанта».

«На последнем испытании мы тащили в рюкзаках вес, который сбросили за два месяца. Набирали воду для армии. Пришли пять километров, и я понял, что те 20 килограммов, которые были до этого на мне, это очень тяжелая ноша», отметил Иван Колмыков.

«Ваня — уличный герой. Ему в какой-то степени не повезло, им нельзя ходить в тренажерный зал. Мы хотим таким образом показать, как можно похудеть дома или на улице, например, ходить в бассейн на аквааэробику, заниматься любыми видами спорта, главное не тягать железо», — рассказал политрук армии безопасного похудения Евгений Титков.

Всего участниками проекта «Культ тела-3. Армия» стали 28 человек. Шесть из них вошли в группу «Спецназ», которая не просто худеет, но делает это под прицелом телекамер. Еще 22 человека попали во «Взвод» и борются с лишним весом за кадром.

Напомним, что у зрителей еще есть время проголосовать в соцсетях за лучшего, по их мнению, конкурсанта. Проект «Культ тела-3. Армия» выходит в эфир по субботам в 10.30 и 00.30, а также по понедельникам в 17.00 и 22.00, сообщает телеканал «Экспресс».