Почти четыре часа живого общения и несколько десятков актуальных вопросов о будущем страны в целом и каждого региона в частности. Президент России Владимир Путин провел итоговую пресс-конференцию. Вопросы журналистов разнились: от внешнеполитической ситуации и взаимоотношений с США и Великобританией до семейного положения главы страны. Об итогах беседы с главой государства в прямом эфире и о том, что осталось за кадром, в своем репортаже рассказал корреспондент ТРК «Экспресс» Юрий Конгуров.

И снова рекорд. В 2018 году на пресс-конференцию президента получили аккредитацию более 1700 человек. Некоторая часть из них — это журналисты иностранных телеканалов, радио, газет и интернет-изданий. Большинство же — представители средств массовой информации российских регионов.

Такое большое количество желающих задать вопрос Владимиру Путину означает, что реальные шансы сделать это для отдельно взятого СМИ — довольно невысоки. Поэтому снова, как и в предыдущие годы, многие участники конференции привезли с собой заранее заготовленные таблички, с темой вопроса, названием редакции или города, который представляет человек. На них можно было видеть такие надписи, как «спиваемся», «скажу правду», «дайте слово», «поставьте уже точку!». Собираться для общения в центре торговли стали с утра. Какое-то время требуется потратить на то, чтобы получить бейджы и пройти фейсконтроль службы охраны.

В целом, еще задолго до полудня, то есть до начала пресс-конференции в фойе и коридорах центра установилась дружеская и, главное, рабочая атмосфера, на простое общение или разговор по душам времени практически не оставалось.

«Нужно все успеть. В 2017 году я записала, что было нужно, до прихода президента, и убежала. Сейчас перекроют периметр, стандартная безопасность, и будет невозможно выбраться, а у меня еще самолет, надо лететь в командировку. Поэтому надо скорее все записать, а с коллегами позже пообщаемся, с тем, согласитесь, с кем захочешь, и без пресс-конференции встретишься», — сказала корреспондент и телеведущая федерального канала Ирада Зейналова.

Конференция прошла активно, журналисты держались до конца, надеясь, что им все-таки удастся спросить о наболевшем. Со временем из зала даже начали крики раздаваться, а какие-то из вопросов публика поддерживала, выражая солидарность с автором аплодисментами.

Были среди вопросов от коллег, прямо касающиеся и Пензенского региона. Так, ГТРК «Южный Урал» обратил внимание на проблему утилизации отходов и борьбы с несанкционированными свалками.

«Нам нужно решить несколько ключевых и первоочередных зада — ликвидировать незаконные свалки и выстроить индустрию переработки. Государство, прежде всего, должно создавать условия для раздельного сбора мусора в регионах, а затем и муниципалитетах. Мы должны до 2024 построить 200 перерабатывающих заводов. Не знаю, хватит ли этого, но хотя бы столько», — ответил президент РФ Владимир Путин.

Интересно отметить, что кому отдать предпочтение и возможность спросить главу государства о чем-либо, решал, в основном, пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако периодически свои пожелания высказывал и сам Владимир Путин.

Все же вопрос о судьбе регионального ТВ после перехода на цифровое вещание, который везла с собой ТРК «Экспресс, был услышан, правда он поступил от рязанских коллег. Владимир Путин ответил, что и он на контроле.

Таким образом, пресс-конференция показала, что журналисты не стесняются спрашивать о насущных проблемах общества, и что президент России в курсе большинства из них, сообщает телеканал «Экспресс».