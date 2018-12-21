На российские телеэкраны хотят вернуть рекламу пива

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы министерства Алексея Волина. Парламентарии предложили вернуть рекламу пива и пивных напитков в ночной период и во время трансляций спортивных матчей.

Кроме того, в Госдуме хотят отменить запрет на использование в подобных роликах образов людей (кроме несовершеннолетних) и животных.

В 2018 году в России на время разрешали рекламировать пиво во время спортивных мероприятий — в целях выполнения обязательств страны при проведении ЧМ-2018 по футболу и других международных соревнований.

Представитель Минкомсвязи отметил, что в результате число алкозависимых не увеличилось. В пояснительной записке также сообщается, что в России в ближайшие четыре года пройдут другие спортивные мероприятия, которые спонсируют, в том числе, пивные компании.

В Минздраве инициативу не поддержали, напомнив об исследованиях, доказавших, что использование образов людей и животных в рекламе алкоголя делает его привлекательным в глазах молодежи.