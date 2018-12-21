В Пензенской области меняются цены на газ
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Как справиться с авитаминозом зимой. Советы врача
Отзыв на книгу «Очаровательный кишечник»
Вам будет интересно
Наши новости
На российских дорогах впервые появились беспилотные снегоуборщики
В Северный флот поступит автоматизированная система управления
Назвали минимальную стоимость поездки в Крым на Новый год
Россияне охотнее едут на Новый год к Деду Морозу, чем к Санта Клаусу
Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о будущем регионального ТВ
В России отменят национальный роуминг
В России хотят ввести пересдачу теории при замене водительских прав
Германия требует от России вернуть трофеи СССР
На российских дорогах сделают шумовую разметку
Россияне из отдаленных сел смогут бесплатно пользоваться спутниковым ТВ

На российские телеэкраны хотят вернуть рекламу пива

21 декабря в 09:16 164 просмотра
, предлагающих вернуть рекламу пива на телевидение и радио.

" data-title="На российские телеэкраны хотят вернуть рекламу пива — Пенза-пресс, рунет за день">

В Минкомсвязи поддержали законопроект депутатов Госдумы, предлагающих вернуть рекламу пива на телевидение и радио.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы министерства Алексея Волина. Парламентарии предложили вернуть рекламу пива и пивных напитков в ночной период и во время трансляций спортивных матчей.

Кроме того, в Госдуме хотят отменить запрет на использование в подобных роликах образов людей (кроме несовершеннолетних) и животных.

В 2018 году в России на время разрешали рекламировать пиво во время спортивных мероприятий — в целях выполнения обязательств страны при проведении ЧМ-2018 по футболу и других международных соревнований.

Представитель Минкомсвязи отметил, что в результате число алкозависимых не увеличилось. В пояснительной записке также сообщается, что в России в ближайшие четыре года пройдут другие спортивные мероприятия, которые спонсируют, в том числе, пивные компании.

В Минздраве инициативу не поддержали, напомнив об исследованиях, доказавших, что использование образов людей и животных в рекламе алкоголя делает его привлекательным в глазах молодежи.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...