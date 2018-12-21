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Белозерцев: Общественные молодежные организации делают большое дело

21 декабря в 09:26 168 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выслушал вопросы граждан в общественной приемной президента Владимира Путина.

На прием, который длился порядка трех часов, записались 15 человек. Несколько вопросов касались поддержки молодежи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

К Ивану Белозерцеву обратилась одна из организаторов проходящего в Пензе межрегионального фестиваля театральных коллективов «Чудное мгновенье» (12+) Людмила Лизунова.

«Общественные организации, работающие с молодежью, делают большое дело. Я приветствую вашу деятельность. Я буду оказывать фестивалю поддержку, тем более, наступающий 2019-й объявлен в России Годом театра. Вам будут помогать региональные министерство культуры и министерство образования. Нужна грантовая поддержка, чтобы провести фестиваль в 2019 году, тем более что интерес зрителя есть. В следующем году в Пензенской области также запланированы проведение международного театрального фестиваля «Золотая провинция» (12+), открытого фестиваля-конкурса детских театров и молодежных студий «Окно» (0+). Мы обязательно поддержим эти творческие акции», — отметил губернатор.

О поддержке просили и занимающиеся стендовой стрельбой Андрей Петрунин и Олег Королев. Молодые люди — инвалиды, которые нашли себя в этом виде спорта. Их занятия организованы на средства гранта, выделенного правительством области. Спортсмены пришли к губернатору с предложением организовать отделение стендовой стрельбы в адаптивной спортивной школе.

«Нужно просчитать финансовые возможности регионального бюджета. Данный вид спорта — не паралимпийский, поэтому, возможно, целесообразности создавать под него специальное отделение, нет. Мне важно, чтобы вы занимались любимым делом, общались с товарищами, вели активный образ жизни. Я дам поручение региональному минспорту изучить возможности увеличения грантовой поддержки на эти цели», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев также поручил помочь 19-летней студентке Наталье Каптеловой. Девушка после смерти матери оказалась в трудной жизненной ситуации, за жилищно-коммунальные услуги скопились многотысячные долги, которые она пытается выплачивать со своей стипендии и пенсии по потере кормильца.

«Вам помогут с юридическим сопровождением, нужно оформить реструктуризацию долга, возможно, добиться списания пени. Главное, что вы продолжаете бороться, хорошо учитесь, стремитесь получить образование и найти свой путь в жизни. Вы очень добросовестная, порядочная, умная девушка, которая попала в беду, но вас поддержат, вам помогут», — подытожил губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/128231/

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