В Северный флот поступит автоматизированная система управления

В Северный флот в следующем году поступит глобальная автоматизированная система управления (АСУ), которую в настоящее время тестируют.

Как «Известиям» рассказали в Минобороны, новинка свяжет воедино разведданные флота, авиации, радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Все объекты можно будет отслеживать на экране в режиме реального времени. Система моментально определит их вид, степень опасности, скорость, высоту и направление движения. В случае угрозы она даст необходимые рекомендации.

Военные с помощью АСУ смогут мгновенно реагировать на изменение боевой обстановки и минимизировать количество ошибочных решений. Особенно система будет востребована на Севере, так как есть необходимость в наблюдении за большими территориями, сообщают эксперты.