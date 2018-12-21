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В Северный флот поступит автоматизированная система управления

21 декабря в 09:40 172 просмотра
(АСУ), которую в настоящее время тестируют.

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В Северный флот в следующем году поступит глобальная автоматизированная система управления (АСУ), которую в настоящее время тестируют.

Как «Известиям» рассказали в Минобороны, новинка свяжет воедино разведданные флота, авиации, радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Все объекты можно будет отслеживать на экране в режиме реального времени. Система моментально определит их вид, степень опасности, скорость, высоту и направление движения. В случае угрозы она даст необходимые рекомендации.

Военные с помощью АСУ смогут мгновенно реагировать на изменение боевой обстановки и минимизировать количество ошибочных решений. Особенно система будет востребована на Севере, так как есть необходимость в наблюдении за большими территориями, сообщают эксперты.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-3341796/

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