ГИБДД предупреждает пензенских водителей об опасности на дороге

Из-за обильных снегопадов пензенская Госавтоинспекция предупреждает водителей быть особо внимательными за рулем и соблюдать ПДД.

В ближайшие дни на территории области ожидается снегопад, это может привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Во избежание ДТП автолюбителям советуют правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отметили инспекторы.

Быть внимательными нужно и пешеходам, в темноте им советуют использовать на одежде световозвращающие элементы.