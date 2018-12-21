ГИБДД предупреждает пензенских водителей об опасности на дороге

В ближайшие дни на территории области ожидается снегопад, это может привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Во избежание ДТП автолюбителям советуют правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.
«В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отметили инспекторы.
Быть внимательными нужно и пешеходам, в темноте им советуют использовать на одежде световозвращающие элементы.