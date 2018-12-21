Депутаты приняли бюджет Пензы на 2019 год

В Пензе 21 декабря на 52-й очередной сессии Гордумы депутаты утвердили бюджет города на 2019 год.

По словам начальника финансового управления Пензы, общий доход бюджета в будущем году, предположительно, составит 10 854 112,613 тыс. рублей, расходов — 11 193 048,113 тысяч.

«Дефицит составит 338 935,5 тыс. руб. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года составит 4 629 923,4 тыс. руб.», — сообщила она.

Также Ольга Завьялкина отметила, что в связи с решениями, принятыми на сессии ЗакСобрания региона, бюджет будет скорректирован с учетом субвенций и субсидий. Он по-прежнему останется социально-ориентированным.

Депутат Олег Шаляпин выступил с критикой плана бюджета на 2019 год — по его словам, он «не направлен на вкладывание средств в развитие города».

«Данный бюджет не является бюджетом развития, на 80% он состоит из выплаты зарплат и выполнения социальных обязательств. Нет средств на развитие инфраструктуры, денег нет на ремонт изношенных сетей. Денег и не будет, МУПы все проданы или обанкрочены, и теперь все деньги уходят в частные руки. А убытки — на городе, теперь он вынужден брать кредиты, чтобы покрыть долги. Так же произошло и с транспортом, частники «дербанят» бюджет», — считает народный избранник.

Проект бюджета был поддержан большинством депутатов. Глава города Николай Тактаров поблагодарил Ольгу Завьялкину за проделанную работу.