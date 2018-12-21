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Пензенцу придется расстаться с деньгами, чтобы не лишиться авто

21 декабря в 10:16 178 просмотров

Житель Пензенской области задолжал 722 тысячи рублей за кредит и пытался скрыться от приставов.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина имеет в собственности квартиру в Бессоновском районе и машину Kia Rio. Приставы пришли в жилище должника и обнаружили там квартирантов, которые сказали его номер.

Приставы смогли дозвониться до должника и вызвать его в отдел. Там мужчина сказал, что машину он продал и не знает, где она теперь. Стражи порядка тайно проследовали за ним и обнаружили его место жительства, а также ту самую иномарку.

На авто наложили арест, и теперь, если долг не будет погашен, иномарку продадут через спецорганизацию.


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