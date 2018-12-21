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Глава Пензы раскритиковал «рогатую» мастерскую Льва Ходоса

21 декабря в 10:55 98 просмотров
, такая архитектура уродует город.

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21 декабря на сессии Гордумы глава города Николай Тактаров акцентировал внимание депутатов на «странном здании рогатой формы», которое расположено на улице Кураева. По его мнению, такая архитектура уродует город.

«Поднимаемся по улице Красной от банка и останавливаемся на светофоре на улице Кураева, справа выстроено странное здание в рогатой форме. Кто-то согласовывал его появление? Потому что такое может продолжаться и дальше, они будут уродовать город», — отметил он.

Начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Пензы Нина Кутырева сообщила о том, что это здание — проектная мастерская Льва Ходоса. Николай Тактаров поинтересовался у главы ведомства, считает ли она хорошим вкус архитектора.

«Вкус — дело субъективное. Должно быть так: мы должны привязываться к морфотипу застройки, чтобы здание вписывалось, новые здания должны адаптироваться», — ответила Нина Кутырева.

«Это не его персональный дачный участок, где он может строить все что угодно. Это город. Рядом подобных зданий нет. Я прошу от имени депутатов внимательней относиться к таким вещам. Город должен звучать, в том числе — в архитектуре зданий», — подчеркнул председатель Гордумы.

Фотография: Фото Галины Поповой, скриншот: https://yandex.ru/maps/49/penza/?ll=45.007662%2C53.190942&mode=search&oid=1076824988&ol=biz&panorama%5Bdirection%5D=204.300000%2C10.000000&panorama%5Bpoint%5D=45.007802%2C53.191124&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C61.334766&sll=45.018325%2C53.191336&sspn=0.339890%2C0.120419&text=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%9C.&z=16

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