Глава Пензы раскритиковал «рогатую» мастерскую Льва Ходоса

«Поднимаемся по улице Красной от банка и останавливаемся на светофоре на улице Кураева, справа выстроено странное здание в рогатой форме. Кто-то согласовывал его появление? Потому что такое может продолжаться и дальше, они будут уродовать город», — отметил он.
Начальник управления градостроительства и архитектуры мэрии Пензы Нина Кутырева сообщила о том, что это здание — проектная мастерская Льва Ходоса. Николай Тактаров поинтересовался у главы ведомства, считает ли она хорошим вкус архитектора.
«Вкус — дело субъективное. Должно быть так: мы должны привязываться к морфотипу застройки, чтобы здание вписывалось, новые здания должны адаптироваться», — ответила Нина Кутырева.
«Это не его персональный дачный участок, где он может строить все что угодно. Это город. Рядом подобных зданий нет. Я прошу от имени депутатов внимательней относиться к таким вещам. Город должен звучать, в том числе — в архитектуре зданий», — подчеркнул председатель Гордумы.