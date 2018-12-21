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Многодетных семей из Заречного хотят переселить в Пензу

21 декабря в 11:08 334 просмотра
, нуждающимся в жилье, планируют предоставить земельные участки в Пензе.

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Зареченским многодетным семьям, нуждающимся в жилье, планируют предоставить земельные участки в Пензе.

Об этом 21 декабря на сессии Гордумы сообщил мэр Виктор Кувайцев в рамках вопроса о о предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

«У нас есть сосед — город Заречный, он не имеет земли, чтобы дать ее многодетным. Они обратились к нам с просьбой, чтобы мы участки предоставили. Таких семей у них 17. У нас количества сформированных участков достаточно, и мы сейчас рассматриваем процедуру, чтобы помочь соседям решить проблему. В перспективе эти семьи станут жителями города Пензы», — рассказал он.


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