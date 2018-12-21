Многодетных семей из Заречного хотят переселить в Пензу

Об этом 21 декабря на сессии Гордумы сообщил мэр Виктор Кувайцев в рамках вопроса о о предоставлении многодетным семьям бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

«У нас есть сосед — город Заречный, он не имеет земли, чтобы дать ее многодетным. Они обратились к нам с просьбой, чтобы мы участки предоставили. Таких семей у них 17. У нас количества сформированных участков достаточно, и мы сейчас рассматриваем процедуру, чтобы помочь соседям решить проблему. В перспективе эти семьи станут жителями города Пензы», — рассказал он.