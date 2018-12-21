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В Колышлее школьный автобус попал в ДТП

21 декабря в 12:23 272 просмотра

Ранним утром 21 декабря в Колышлее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. Об этом в ходе совещания с главами администраций районов сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Водитель школьного автобуса, выезжая с заправки, нарушил ПДД и произвел столкновение. К счастью, никто не пострадал, детей в салоне не было. Сразу возникают вопросы: как водитель проходил утренний медицинский осмотр, какого его состояние здоровья, какой у него возраст?» — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил, что давал поручение повысить заработную плату водителям школьных автобусов, чтобы приходили более молодые, физически здоровые люди, которые могли бы выполнять свою работу без нарушений правил дорожного движения.


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