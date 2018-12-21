Пензенских школьников возили 20 неисправных автобусов

21 декабря губернатор Иван Белозерцев провел совещание с главами администраций районов Пензенской области. Одной из тем стала безопасность на дорогах.

Начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области, полковник полиции Александр Курчатов сообщил, что с начала года к административной ответственности привлекли 90 водителей школьных автобусов, 20 из них — за управление с технической неисправностью, 70 — за различные нарушения ПДД. Также он подчеркнул, что должностные лица, ответственные за перевозку детей, пренебрегают обязанностью по прохождению предрейсового медосмотра.

«Так, 15 октября на 28-м километре дороги «Лунино-Исса» остановили автобус «ГАЗ» с детьми, при проверке выяснилось, что водитель перед выездом в рейс не проходил обязательный медосмотр и технический осмотр транспортного средства. 18 октября дети из Белинска поехали на экскурсию в село Лермонтово, уведомление в Госавтоинспекции об этом не подавалось», — рассказал он.

В ходе совещания, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи, губернатор потребовал от глав администраций районов пояснить ситуацию. Они, в свою очередь, заверили, что все виновные были наказаны, им объявили выговоры и предупреждения.

«Некоторым нерадивым руководителям надо взыскания заранее объявлять. Предрейсовый осмотр нужно проводить, потому что в автобусе — дети. На чеку должны быть до того, как что-то произошло». — подытожил глава региона.

Ранее стало известно, что утром 21 декабря школьный автобус попал в аварию в Колышлее.

Что касается общей дорожной обстановки в регионе, Иван Белозерцев сообщил, что по итогам 11 месяцев 2018 года зафиксировано снижение числа ДТП, однако не надо останавливаться на достигнутом и продолжать проводить профилактику с населением.