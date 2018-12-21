Иван Белозерцев: В Пензенской области снизилось число ДТП

В Пензе 21 декабря губернатор Иван Белозерцев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по обеспечению правопорядка.

Участники совещания рассмотрели вопросы повышения эффективности работы по снижению уровня дорожно-транспортной аварийности на дорогах области, а также о мерах по предупреждению мошеннических действий и краж имущества, совершаемых в отношении жителей региона, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор отметил, что необходимо постоянно проводить профилактические работы по предупреждению и устранению причин, способствующих возникновению ДТП.

«При планировании ремонта дорог надо продумывать уместность размещения информационных баннеров, которые побуждали бы водителей снижать скорость и быть предельно осторожными на том или ином участке дороги. Необходимо разделять встречные потоки.

По итогам 11 месяцев 2018 года зафиксировано снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 4%, погибших в них людей на 1%, раненых на 7%. Сократилось и число ДТП с участием детей на 8%. Однако, в авариях погибли 4 несовершеннолетних — это очень и очень много и более 200 детей получили ранения. В то же время, на федеральных автомобильных дорогах зафиксировано увеличение числа погибших в ДТП, хотя самих аварий стало меньше», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он отметил, что практически все ДТП являются следствием грубого нарушения правил дорожного движения. Это говорит о том, что главы районов в этом направлении работают не достаточно.

Губернатор напомнил, что согласно майскому указу президента, поставлены задачи по повышению уровня безопасности дорожного движения, в частности, снижению к 2024 году уровня смертности от ДТП в 3,5 раза.

«Задача серьезная, решать ее надо комплексно, совместными усилиями», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он распорядился оказать материальную помощь структурам ГИБДД на территории региона в приобретении транспортных средств.

Главам муниципальных образований и городских округов он поручил усилить профилактическую работу по предотвращению ДТП, в том числе, за счет установки дополнительных видеокамер на дорогах, особое внимание уделить контролю транспортных предприятий и водителей школьных автобусов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Также для предотвращения мошенничества и краж имущества, совершаемых в отношении жителей региона, губернатор призвал организовать более интенсивное информирование граждан о существующих способах обмана, с разъяснением, как вести себя в подобных ситуациях и противостоять противоправным действиям.