В Пензенской области меняются цены на газ
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Как справиться с авитаминозом зимой. Советы врача
Отзыв на книгу «Очаровательный кишечник»
Вам будет интересно
Наши новости
Не фотографируйте депутатов. Гордума преподнесла СМИ новые сюрпризы
Абоненты Tele2 оценили безлимитный интернет за границей
Пензенских школьников возили 20 неисправных автобусов
В Колышлее школьный автобус попал в ДТП
Депутаты хотят выступить с инициативой о смене часового пояса в Пензе
«Ростелеком» — лидер на рынке виртуальных мобильных операторов для бизнеса
Многодетных семей из Заречного хотят переселить в Пензу
Глава Пензы раскритиковал «рогатую» мастерскую Льва Ходоса
Депутаты приняли бюджет Пензы на 2019 год
Пензенцу придется расстаться с деньгами, чтобы не лишиться авто

Названы причины массового отравления детей в бессоновской школе

21 декабря в 13:19 424 просмотра
госпитализации детей.

" data-title="Названы причины массового отравления детей в бессоновской школе — Пенза-пресс, рунет за день">

Сотрудники прокуратуры провели проверку организации питания в школе села Бессоновка Пензенской области после массовой госпитализации детей.

Были обнаружены многочисленные нарушения требований к обеспечению безопасных условий обучения и воспитания детей, а также санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, установлено, что администрация школы принуждала родителей оплачивать обеды в местной столовой, независимо от того, хотели они этого или нет. Вместе с тем, была нарушена сама организация питания: не было документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, имели место нарекания к чистоте помещений, в столовой работал сотрудник с инфекционным заболеванием и т. д.

Кроме того, сотрудники бессоновской школы не уведомили прокуратуру о госпитализации 19 учащихся, детей отправили в больницу с острой кишечной инфекцией. Инцидент произошел в начале ноября.

В связи с этим в адрес начальника управления образования района направили представление. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время все нарушения устранили.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...