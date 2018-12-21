Названы причины массового отравления детей в бессоновской школе

Были обнаружены многочисленные нарушения требований к обеспечению безопасных условий обучения и воспитания детей, а также санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, установлено, что администрация школы принуждала родителей оплачивать обеды в местной столовой, независимо от того, хотели они этого или нет. Вместе с тем, была нарушена сама организация питания: не было документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, имели место нарекания к чистоте помещений, в столовой работал сотрудник с инфекционным заболеванием и т. д.

Кроме того, сотрудники бессоновской школы не уведомили прокуратуру о госпитализации 19 учащихся, детей отправили в больницу с острой кишечной инфекцией. Инцидент произошел в начале ноября.

В связи с этим в адрес начальника управления образования района направили представление. Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время все нарушения устранили.