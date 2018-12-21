Не фотографируйте депутатов. Гордума преподнесла СМИ новые сюрпризы

Новые правила начали действовать уже на входе. Если раньше журналисты свободно проходили в зал заседаний, предъявив охране удостоверение, то теперь сотрудники пресс-службы Думы всех собирают в фойе, переписывают фамилии и централизованно пропускают через турникет. И если эта схема знакома журналистам по работе в областном правительстве и вопросов особенно не вызвала, то другие нововведения удивили.

Поменялось место дислокации СМИ. Теперь журналистов сажают в углу зала заседаний, а не как раньше — на креслах вдоль стола, где располагаются депутаты. Таким образом, их поменяли местами с чиновниками горадминистрации. Версий, почему это произошло, несколько. Кто-то говорил о том, что госслужащих в углу не всех видно, кто-то пошутил о том, что это сделано для того, чтобы журналисты не фотографировали телефоны депутатов во время заседаний — то, что они там смотрят.

Последнее косвенно подтверждает просьба руководителя пресс-службы Гордумы Елены Саморуковой «не устраивать фотосессии депутатов», а ограничиться общими планами и фотографированием выступающих (если снимки народных избранников потребуются, их пришлет пресс-служба). Однако и здесь возникли ограничения — ходить по всему залу не стоит, сказали журналистам и установили воображаемую «ватерлинию», за которую заходить при фотосъемке не следует.

В итоге журналистам приходилось то и дело вскакивать со своих мест и шествовать к столу заседаний, чтобы фотографировать выступающих: потому что к сидящим в углу они повернуты спиной. Делать это бесшумно могли только находившиеся с краю и в первом ряду. Остальные даже не пытались вставать.

Еще одна сложность выявилась в процессе: совершенно не было видно, кто из депутатов что говорит. Такая проблема была всегда (спасибо креслам с широкими и высокими спинками), но раньше можно было привстать и увидеть таблички с фамилиями, а теперь и это не помогает. Одна сторона стола оказалась вне поля зрения СМИ.

Журналисты роптали, иронизировали по поводу новых правил, вспоминали басни Крылова с его сакраментальным «а вы, друзья, как ни садитесь». А вот председатель Гордумы Николай Тактаров оценил новшества положительно.

«Совсем другое дело», — отметил он с улыбкой и сообщил, что в Госдуме точно такая же «ложа» для СМИ.

Как в этой связи не вспомнить, что на прошлой сессии депутаты проголосовали за возможность проведения закрытых сессий, которую резко раскритиковали в Союзе журналистов России? Обсуждений становится все меньше. Вывод напрашивается однозначный — Гордума все больше отдаляется от журналистов, диктуя им все новые и новые правила. И курс на закрытие удивительным образом совпал со сменой руководства — приходом на должность главы города Николая Тактарова.

Может быть, депутатам стоит вспомнить, что они — народные избранники и должны работать открыто? Гордума не должна стать масонской ложей, решающей свои дела и крышующей личные бизнес-интересы.