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Доллар вырос до 68 рублей

21 декабря в 15:13 164 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 22 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 67,3710 руб. до 68,0085 руб., курс евро — с 76,9377 руб. до 77,9717 руб.

Золото будет стоить 2 749,77 рублей за грамм, серебро — 32,29, платина — 1 733,91,палладий — 2 752,83 руб./гр.


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