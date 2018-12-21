В Спутнике началось строительство 42 дома (видео)

«Термодом» начал возводить в Спутнике жилой 16-этажный дом. На генеральном плане микрорайона он обозначен как 42-е строение.

Дом расположен в квартале между улицами Светлой и Олимпийской, а значит отсюда рукой подать до всех важных адресов. В радиусе полукилометра: школа, детские сады, бассейн, поликлиника, магазины, почта, большая детская площадка.

«Строение № 42 в Спутнике — это интересные планировки. От популярных однокомнатных квартир в 41 кв. м и компактных двухкомнатных площадью 51 кв. м до просторных трехкомнатных квартир свыше 72 кв. м. Также здесь запроектированы трехкомнатные квартиры площадью 63 кв. м. Их спланировали, опираясь на запросы покупателей. Цена такой квартиры будет сопоставима со стоимостью двухкомнатной», — рассказал и. о. руководителя группы комплексного проектирования ООО ПКФ «Термодом» Александр Мазявкин.

Начало строительству нового дома в Спутнике положили со свойственным «Термодому» торжественным настроением. Под первую панель заложили монету (это отсылка к древней русской традиции для благополучия дома и его жильцов), а о плиту разбили бутылку шампанского.

По планам строение № 42 будет сдано в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года.

Стройка активно началась, теперь самое время следить за стартом продаж. Уже сейчас вы можете позвонить в «Термодом» по номеру 28−28−20. Менеджер запишет ваши данные, а затем свяжется с вами и предложит наиболее подходящие варианты.