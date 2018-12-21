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Пензенские инвалиды протестируют инновационные кресла

21 декабря в 16:08 130 просмотров
«Квартал Луи» протестируют инновационные средства реабилитации.

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Студенты пензенской некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» протестируют инновационные средства реабилитации.

Об этом с заместителем министра промышленности и торговли России Гульназ Кадыровой договорилась исполнительный директор организации Мария Львова-Белова.

Пензенцы оценят удобство и практичность инновационных инвалидных кресел, шагоступов, протезов, моделей экзоскелетов и мотоциклов, сообщили в пресс-службе «Квартала Луи».

«Для меня как для члена Общественной палаты России очень важно внимание такого уровня. Это дает возможности вносить коррективы, решать существующие в социальной сфере проблемы, делиться своими наработками и тем самым благотворно влиять на социальную среду не только своего города и региона, но и страны в целом», — подчеркнула Мария Львова-Белова.

В ходе встречи стороны составили план сотрудничества, продумали ряд встреч на 2019 год, в том числе — с российскими производителями средств реабилитации инвалидов. Мария Львова-Белова получила официальное приглашение на участие в форуме социальных технологий и инноваций (0+), который пройдет в Москве летом следующего года. Там «Квартал Луи» презентует свой проект «Новые берега».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Квартала Луи"

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