Свинья Лена из Пензы любит щекотку и запах фаст-фуда

Выбирая домашнего любимца, пензенцы все чаще отдают предпочтение экзотичным животным, деля одну крышу с енотами, лемурами и даже пумами . Новый, пока только зарождающийся у нас тренд, особенно актуальный в преддверие Года свиньи, — мини-пиги.

К сожалению, пока домашние карликовые свинки для Пензы — огромная редкость. С большим трудом информагентству удалось разыскать хозяйку, возможно, единственного мини-пига в городе Людмилу Юдину. Она познакомила журналиста «Пенза-Пресс» Анну Балашову со своей любимицей, рассказала, как с ней уживается семья, и развеяла множество стереотипов, связанных с хрюшками.

— Людмила, расскажите, как так получилось, что свинка стала частью вашей семьи?

— Сначала у нас жила морская свинка, но у моей дочки Киры началась аллергия на шерсть, и мы были вынуждены отдать животное в добрые руки. И потом она вдруг заявила, что у Деда Мороза будет просить поросенка, что написала о своем желании в письме. Кира понимала, что мы ей не купим хрюшку, и одна надежда была на Деда Мороза. Конечно, первой нашей реакцией было удивление: «Какая свинка дома, как ты себе это представляешь?»

Спустя какое-то время нам позвонила художественный руководитель театра танца «Леди и Джентльмены» (туда ходит заниматься Кира) Елена Юрьевна Кузнецова. Говорит: «Мне Кира сказала, что на Новый год ей Дед Мороз принесет свинку. А ваш Дед Мороз пораньше не хочет прийти?» Оказывается, они как раз планировали провести в театре отчетный концерт, и там было шоу «Розовое счастье». Елена Юрьевна рассказала, что им для ролика нужна хрюшка, а в городе их нет вообще. В Москве и других крупных городах, мегаполисах — да, это сейчас распространено, но у нас в Пензе найти свинку невозможно.

Тогда я сказала мужу, что у нас другого варианта не остается, кроме как покупать хрюшку. Письмо-то написано.

Мы столкнулись с тем фактом, что в Пензе заводчиков мини-пигов нет. Я попросила помочь свою сестру, которая собиралась приехать к вам из Москвы. Она сначала удивилась, долго смеялась, два дня я не могла ее уговорить съездить посмотреть эту хрюшку, но в конечном итоге они вместе с молодым человеком решили поехать. Влюбились сразу, потому что не влюбиться в это милое животное невозможно.

Принесли свинку Кире — она была в восторге. Хоть и знала, что сейчас приедет крестная и привезет хрюшку, это не было сюрпризом. И мы ей сказали: «Вот если бы не Елена Юрьевна, то Дед Мороз бы точно не принес свинку так рано, а то и вообще не нашел бы ее». И Кира сказала, что тогда мы хрюшку назовем Леночкой. То есть, по сути, наша хрюшка названа в честь художественного руководителя, потому что именно она помогла нам принять решение.

— Как окружающие реагируют на вашего необычного питомца?

— У Киры очень много друзей, и теперь они ходят к нам в гости каждый день, чтобы поиграть со свинкой. У детей — огромная зависть, все хотят хрюшку. Родители мне звонят, жалуются: «Мил, зачем вы купили это свинью? У нас дома теперь одни разговоры про нее».

— Получается, хрюшка поселилась у вас совсем недавно. Вы тщательно изучали ее родословную перед покупкой? Знаете, как она будет выглядеть, когда станет взрослой?

— Нашей свинке — всего пять недель, из них две она живет с нами. Родители у нее оба очень милые. Им больше года, папа весит около 12 килограммов, мама чуть побольше — 15. Они привезены из Венгрии, порода — вьетнамская карликовая свинья. Для таких хрюшек 15 килограммов — это максимальный вес. Но надо понимать, что тут дело еще в генетике. Есть особые экземпляры, которые вырастают и до 23 килограммов. Наверное, это зависит и от того, как их кормить. Мы сейчас кормим три раза в день, но скоро будем переходить на двухразовое питание. Потому что смысла кормить три раза нет — она просто все не съедает.

— Несмотря на то, что Лена живет в Пензе пару недель, хрюшка уже пользуется в городе большой популярностью: она — желанная гостья на любом праздничном мероприятии. Плотный у хрюшки график?

— Так получилось, что сначала мы ее взяли на съемки ролика в театр, потом нас пригласили на само шоу «Розовое счастье». И начались звонки от знакомых — ведущих, шоуменов, фотографов: «А откуда у вас эта хрюшка? Отдайте нам ее на фотосессию, на праздник». Нас достаточно часто стали приглашать, Весь декабрь у нас расписан.

— Артистка не устает от такой нагрузки?

— Хрюшке все очень нравится. Она без проблем переносит дорогу, ее не укачивает, она не привередлива в питании. Ей нравится общение, она всех нюхает, хрюкает. Ей по кайфу. Она абсолютно не боится ни детей, ни взрослых, ни фотовспышек, ни громкой музыки. Очень социализированное животное, такая свинка-«экстраверт».

Если мы ее оставляем одну дома, то она очень радуется, когда мы возвращаемся: виляет хвостиком, громко хрюкает, прыгает. В этом плане у нее — больше собачьи повадки. Если коту абсолютно все равно, кто и зачем пришел, то хрюшка всегда реагирует на нас.

— Что кушает ваша любимица?

— Только специальный корм для свинок, не изменяет ему. Вообще нам сказали, что это травоядное животное. Мы пытались ее угостить и овощами, и фруктами. Нет, не ест вообще ничего, кроме своего корма. Мы завариваем его кипятком, по консистенции получается, как детская каша. Дочка пробовала угостить ее шоколадкой — естественно, ей такое нельзя, но что взять с ребенка? Он думает: «Если я люблю шоколадку, то почему не угостить ей своего друга?» Слава Богу, сладость свинке тоже не понравилась.

— То есть стереотип о том, что свинки едят абсолютно все, с мини-пигом не работает. А как насчет других поросячьих «клише» — например, что они обязательно скушают все, что лежит перед ними? Или что ведут себя очень шумно, когда голодны?

— Нет, это тоже не про нашу свинку. Если мы ей готовим больше каши, чем положено, то она останется в тарелке. Чтобы она очень рьяно просила кушать — такого за ней тоже замечено не было. Может быть, из-за того, что она у нас питается по часам и никогда не голодная.

— И, пожалуй, главный стереотип — о том, что свинки грязнули. Это тоже не относится к мини-пигам?

— Свиньи — далеко не грязнули, я готова развеять этот миф. Знаете, я могу сказать, что некоторые люди куда больше соответствуют этому стереотипу, нежели хрюшки. Наша Леночка кушает и спит только в определенном месте, она приучена к лотку. Она очень добрая, воспитанная и обожает принимать ванну. Мы купаем ее через день. Очень хорошо реагирует и на шампунь, и на теплую водичку. Не пищит, не вырывается. Если нашего кота помыть — это целая трагедия для всей семьи, то с хрюшкой — совершенно другое дело.

— Какое место в доме отведено вашей любимице, как она развлекается?

— Свинка живет рядом с комнатой Киры, на теплом балконе. У нее отдельный вольер, меховая подстилочка, на которой она спит, и манеж с сеном — хрюшке очень нравится валяться в нем, полностью закапываться. Там тепло, а хрюшки очень это любят. Когда мы ее приносим с каких-то долгих мероприятий, сразу кладем в манеж, и у нее начинается релаксация. У нее столько радости от этого сена — это надо видеть.

Иногда мы отпускаем ее бродить по дому. Правда, хрюшке это не очень нравится — у нее скользят копытца. Нужно будет с этим что-нибудь придумать. Но это сложно, потому что одеваться она не любит. Мы купили для нее очень много нарядов, но, кроме балетной пачки, она ничего не носит. Мы можем ее одеть, но она не успокоится до тех пор, пока не снимет наряд.

Игрушки у Лены есть, но она на них практически не реагирует — может быть, потому что маленькая еще и ей это не столь интересно. Зато ей очень нравится, когда ее гладят, чешут, щекочут — в общем, тактильный контакт с человеком. Она очень ласковая и особенно любит детей.

Купаться, как я уже говорила, очень любит: мы ей наливаем воду с пеной в маленькую ванночку, ставим ее в нашу ванну, и она там барахтается, как будто в луже.

И на запахи она очень сильно реагирует. Например, недавно гуляли мы на площади Ленина, и она почему-то очень рвалась в кафе на запах фастфуда. Не знаю, что она хотела там съесть.

Гулять тоже ей очень нравится, правда, сейчас холодно, она быстро замерзает, и наша прогулка длится недолго. Зато проявляет большой интерес к снегу, даже пробовала его на вкус.

— Вы упомянули о том, что у вас есть кот. Они как-то контактируют со свинкой?

— Пока мы стараемся их изолировать друг от друга — они живут на разных этажах. Свинка больше хочет идти на контакт, чем кот, ей все любопытно. Но, боюсь, это невзаимно.

— Как вы считаете, можно ли заводить мини-пига в квартире? Или это животное исключительно для частного дома?

— Я бы не стала заводить хрюшку в квартире. Хоть она и абсолютно без запаха, и если не лениться и все за ней вовремя убирать, то, в принципе, животное не вонючее. Но я бы в квартире и собаку не стала заводить, считаю, что с ними намного сложнее, чем с хрюшками. Тем не менее, у нас в некоторых квартирах живут большие псы, люди их выгуливают. Свинка может ходить в лоток, она в этом не нуждается. Если встает выбор, хрюшку или собаку завести в квартире, то я бы выбрала хрюшку.

— Вы, наверное, слышали об историях с нерадивыми заводчиками «мини-пигов», когда доверчивые люди приобретали у них поросенка, и со временем оказывалось, что он вовсе не «мини». В итоге хозяева были вынуждены отказаться от животного, ведь с увеличением габаритов становилось все сложнее держать его дома. Вы не думали о том, что будете делать, если вдруг окажется, что Лена — не мини-пиг?

— У вьетнамских поросят есть и карликовая разновидность, и обычная. Это мясная порода, у нас и в Пензенской области таких свиней разводят. Вьетнамские мини-пиги — это их уменьшенная копия, а в маленьком возрасте их и вовсе сложно отличить.

Мы разговаривали с мужем о том, что будем делать, если окажется, что наша Леночка — не карликовая, а обычная свинка. Я могу сказать, что точно ни в каком случае не разрешу зарезать нашу Лену, это даже не обсуждается. У нас есть родственники в деревне, которые держат подсобное хозяйство. И если окажется, что нас обманули, то ни с кем судиться мы не будем. Приобретем еще вьетнамского поросенка и отправим их на развод, и будет Лена мамой-хрюшкой.

Если все будет хорошо, то, конечно, Леночку мы не отдадим, она у нас будет жить. Хоть она у нас всего две недели, мы к ней очень сильно привязались, а она — к нам. И со временем это чувство между нами только крепнет.

Отметим, что мини-пиг Лена — не единственная пензенская свинка, оказавшаяся в центре внимания СМИ. Хрюшка Роза — первое животное, прооперированное с помощью уникального робота, разработанного российскими врачами и учеными, даже имеет страничку в Instagram.