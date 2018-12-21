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В Пензенской области появятся школьные дружины по борьбе с наркоманией

21 декабря в 16:35 88 просмотров

На заседании антинаркотической комиссии в правительстве Пензенской области 21 декабря обсудили новые методы профилактики потребления запрещенных веществ.

Так, за 11 месяцев 2018 года наблюдается снижение показателей, характеризующих наркоситуацию. Например, уменьшилось число пациентов с диагнозом «наркомания». В образовательных учреждениях региона проводились тестирования, в которых приняли участие около 50 тысяч детей и подростков, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Наша задача — и дальше работать с молодежью, родителями разъяснять важность проведения таких обследований. Взрослые должны понимать, что мы хотим не уличить их детей, а помочь предотвратить проблемы с их здоровьем. Не менее важно — принимать меры реагирования по результатам тестирования», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Также он подчеркнул, что необходимо бороться с вовлечением молодежи в распространение наркотиков через интернет. Чтобы они знали, что такая «работа» — уголовно наказуема.

Глава региона поручил до 1 апреля 2019 года сформировать систему школьных добровольческих дружин, в состав которых должны войти, прежде всего, сами несовершеннолетние. А главам муниципальных образований и профильному министерству — обеспечить выполнение этой задачи.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/128357/

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