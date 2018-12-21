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Подарок на Новый год. Пензенцы могут избавить друзей от долгов по налогам

21 декабря в 17:21 204 просмотра
, что у них нет долгов.

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Управление федеральной налоговой службы по Пензенской области рекомендует гражданам убедиться, что у них нет долгов.

3 декабря истек срок уплаты налогов на имущество. Если гражданин не успел заплатить до отведенного срока, то ежедневно будут начисляться пени. Соответственно — увеличится долг.

Каждый может лично убедиться в отсутствии задолженности, отметили в пресс-службе ведомства. Для этого нужно воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (18+) на сайте ФНС России или через портал Госуслуг. Либо непосредственно обратиться в налоговый орган.

На сайте ФНС России также можно и оплатить долг, причем не только свой. Для этого запущен сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Сотрудники налоговой службы рекомендуют не затягивать и рассчитаться с долгами до Нового года.


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