Подарок на Новый год. Пензенцы могут избавить друзей от долгов по налогам

Управление федеральной налоговой службы по Пензенской области рекомендует гражданам убедиться, что у них нет долгов.

3 декабря истек срок уплаты налогов на имущество. Если гражданин не успел заплатить до отведенного срока, то ежедневно будут начисляться пени. Соответственно — увеличится долг.

Каждый может лично убедиться в отсутствии задолженности, отметили в пресс-службе ведомства. Для этого нужно воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (18+) на сайте ФНС России или через портал Госуслуг. Либо непосредственно обратиться в налоговый орган.

На сайте ФНС России также можно и оплатить долг, причем не только свой. Для этого запущен сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Сотрудники налоговой службы рекомендуют не затягивать и рассчитаться с долгами до Нового года.