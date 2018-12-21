В Пензенской области обнародовали предельные тарифы на вывоз мусора

В Пензенской области установлены предельные тарифы на услугу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая станет обязательной для населения с 1 января 2019 года.

Согласно приказу управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20 декабря, опубликованном на сайте ведомства, тарифы установлены в следующих размерах (без НДС):

— для регионального оператора Южной зоны (ООО «Вторма +") с 1 января по 30 июня 2019 года — 3787,81 руб. за тонну, с 1 июля по 31 декабря — 3788,58 руб. за тонну;

— для регионального оператора Северной зоны (ООО «Управление благоустройства и очистки») на первые полгода — 2 891,23 руб. за тонну, второе полугодие — 2 949,86 руб. за тонну;

— для регионального оператора Западной зоны (ООО «Экопром») - 4036,72 рублей за тонну, в последующем — 4149,61 рублей за тонну;

— для регионального оператора Восточной зоны (также ООО «Экопром») — 3589,27 рублей за тонну в первое полугодие, 3674,06 рублей за тонну — во второе.

Тарифы, по которым будут выставляться счета жителям многоквартирных домов и частного сектора, будут рассчитываться по формулам, исходя из стоимости тонны ТКО.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» подробно писало о заседании общественного совета, на котором представители региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) озвучивали свои тарифные заявки. Материал можно прочитать, перейдя по ссылке. Определиться с размером тарифа во всех регионах необходимо было до 20 декабря.