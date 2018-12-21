В Пензенской области меняются цены на газ
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Как справиться с авитаминозом зимой. Советы врача
Отзыв на книгу «Очаровательный кишечник»
Вам будет интересно
Наши новости
Страйк. В Кривозерье водители устроили массовое ДТП
Пензенские водители попали в жесткое ДТП в центре города. ФОТО
Светлана Лобода показала грудь в откровенном комбинезоне
Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном платье
Пытался не сбить. В Арбеково иномарка улетела с дороги
Русская Кардашьян вызвала ажиотаж в Сети новыми откровенными фото
Лариса Гузеева взбудоражила поклонников провокационным фото
Не уступили. В Арбеково столкнулись автобус и троллейбус
Пензенцев на въезде в город встречают лоси. ВИДЕО
В Пензе машина влетела в дерево. ВИДЕО

«Грудь тоже уменьшишь?» Анастасия Решетова удалила гель из губ

21 декабря в 17:38 112 просмотров
, невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова решила немного сменить образ. О переменах она рассказала на своей странице в Instagram.

" data-title="«Грудь тоже уменьшишь?» Анастасия Решетова удалила гель из губ — Пенза-пресс, рунет за день">

Модель, невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова решила немного сменить образ. О переменах она рассказала на своей странице в Instagram.

Анастасия Решетова опубликовала в Stories фото после процедуры по уменьшению губ. Девушка решила удалить весь гель, чтобы выглядеть естественнее.

Пользователи соцсети отметили, что Решетова не в первый раз обращается к специалистам для того, чтобы изменить внешность, хотя ей всего 22 года. Девушка уже увеличила себе грудь, несколько раз меняла форму губ, поработала над ягодицами. Хоть сама звезда в этом не признается, поклонники все же заметили, что модель до полного «тюнинга» выглядела совсем иначе.

На новый образ Анастасии Решетовой фоловеры отреагировали положительно, они подчеркнули, что модели так гораздо лучше. Но некоторые решили пошутить.

«Грудь тоже уменьшишь, чтобы она была как прежде?» — написали они в комментариях.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/Brdo6bNHw26/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...