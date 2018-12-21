«Грудь тоже уменьшишь?» Анастасия Решетова удалила гель из губ

Модель, невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова решила немного сменить образ. О переменах она рассказала на своей странице в Instagram.

Анастасия Решетова опубликовала в Stories фото после процедуры по уменьшению губ. Девушка решила удалить весь гель, чтобы выглядеть естественнее.

Пользователи соцсети отметили, что Решетова не в первый раз обращается к специалистам для того, чтобы изменить внешность, хотя ей всего 22 года. Девушка уже увеличила себе грудь, несколько раз меняла форму губ, поработала над ягодицами. Хоть сама звезда в этом не признается, поклонники все же заметили, что модель до полного «тюнинга» выглядела совсем иначе.

На новый образ Анастасии Решетовой фоловеры отреагировали положительно, они подчеркнули, что модели так гораздо лучше. Но некоторые решили пошутить.

«Грудь тоже уменьшишь, чтобы она была как прежде?» — написали они в комментариях.