Футболистам Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву следствие поменяло статью. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Вячеслав Барик. Теперь им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.

По словам защитника, статью поменяли, так как по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью.

Ранее речь шла о статье «Побои». Наказание по обеим одинаковое — до двух лет лишения свободы, но новое обвинение считается более тяжким. Статья о хулиганстве в деле остается.

Напомним, потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли восьмого октября. По данным следствия, они с друзьями избили водителя одной из телеведущих, а потом в кафе — двух чиновников, напоминает издание. Суд продлил арест футболистов до 8 февраля.