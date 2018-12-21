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Футболистам Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

21 декабря в 17:43 164 просмотра
РИА Новости сообщил адвокат Вячеслав Барик. Теперь им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.

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Александру Кокорину и Павлу Мамаеву следствие поменяло статью. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Вячеслав Барик. Теперь им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью.

По словам защитника, статью поменяли, так как по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью.

Ранее речь шла о статье «Побои». Наказание по обеим одинаковое — до двух лет лишения свободы, но новое обвинение считается более тяжким. Статья о хулиганстве в деле остается.

Напомним, потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли восьмого октября. По данным следствия, они с друзьями избили водителя одной из телеведущих, а потом в кафе — двух чиновников, напоминает издание. Суд продлил арест футболистов до 8 февраля.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=WKO-CPECS2k

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