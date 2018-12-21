Ремонт не удался. В Пензе автомастер заплатит за сгоревший внедорожник

В Пензенском областном суде оставили без изменения приговор автомастеру, по вине которого сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser.

Установлено, что пензенец отдал в ремонт дорогую иномарку. Планировалось выполнить малярные и кузовные работы, однако в ходе них автомобиль загорелся. Добровольно возместить ущерб мастер отказался, не согласившись с суммой причиненного ущерба — 689 946 руб.

Но суд пришел к другому выводу и вынес решение возместить причиненный вред в полном объеме, а также расходы по оценке, услуги адвоката и госпошлину, всего — 30 тыс. руб.

Автоматер подал апелляцию, но приговор оставили без изменения. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.