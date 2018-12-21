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Пензенских педагогов научили выявлять суицидальные наклонности (видео)

21 декабря в 19:42 172 просмотра
«Профилактика суицидального поведения».

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Можно ли узнать о намерениях ребенка заранее и не дать ему сделать роковую ошибку? На базе института регионального развития Пензенской области провели двухдневный семинар на тему «Профилактика суицидального поведения».

О нюансах непростого вопроса сотрудникам учебных организаций региона рассказал психолог, писатель, руководитель центра кризисной психологии на подворье патриарха Московского и всея Руси Михаил Хасьминский.

Для Венеры Умяровой выявить у детей агрессивность, ведомость и синдром жертвы не составит труда. Она работает школьным психологом в Индерской средней общеобразовательной школе 15 лет и под ее пристальным вниманием около 400 воспитанников.

«Проводим эту работу совместно с руководителями и выявляем, что есть дети не только с ярко выраженными склонностями, но и с предпосылками, которые связаны с семьей, настроением, с которым ребенок приходит в школу», — отметила она.

По мнению кризисного психолога Михаила Хасьминского, автора семинара «Профилактика суицидального поведения», рейды по неблагополучным семьям и мониторинг соцсетей — это, конечно, важно, однако не стоит забывать, что педагог несет ответственность и за то, как учащиеся воспринимают школьную программу.

«В программе средней школы по литературе, например, очень много произведений, романтизирующих суицид, например, «Гроза» (12+), «Бедная Лиза» (12+), «Анна Каренина» (16+) и так далее. Необходимо знать, как объяснить это детям», — сказал он.

«Не хочется пугать, но были случаи, когда подростки шантажировали учителей и родителей, что они с собой что-нибудь сделают, если не выполнят их условия», — рассказал медицинский психолог областной психиатрической больницы имени Евграфова Сергей Соколов.

Мотивом к манипулированию может стать месть, страх, обида, злость на взрослых или сверстников. Все зависит от культуры взаимоотношений в окружении. Михаил Хасьминский написал более десяти популярных книг по кризисной психологии, которые переведены на несколько языков.

На интерактивном семинаре с помощью примеров из практики психолог ответил на главный вопрос — как помочь запутавшемуся ребенку выйти из этого состояния, сообщает телеканал «Экспресс».


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