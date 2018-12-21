В Пензенской области меняются цены на газ
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Как справиться с авитаминозом зимой. Советы врача
Отзыв на книгу «Очаровательный кишечник»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области заработала своя ДНК-лаборатория
Педагог из Пензы стала абсолютным победителем конкурса профмастерства
Губернатор помог пензячке разобраться с унаследованным долгом
Пензенских педагогов научили выявлять суицидальные наклонности
Ремонт не удался. В Пензе автомастер заплатит за сгоревший внедорожник
В Пензенской области обнародовали предельные тарифы на вывоз мусора
Подарок на Новый год. Пензенцы могут избавить друзей от долгов по налогам
В Пензенской области появятся школьные дружины по борьбе с наркоманией
Губернатор вручил пензенским энергетикам благодарности
Пензенские инвалиды протестируют инновационные кресла

В пензенском ЗакСобре поблагодарили журналистов за работу (видео)

21 декабря в 19:56 158 просмотров
, редакторов и корреспондентов газет, радиостанций, интернет-СМИ и телеканалов. Среди тех, кто в течение года освещал деятельность регионального парламента, есть и представители телерадиокомпании «Экспресс».

" data-title="В пензенском ЗакСобре поблагодарили журналистов за работу — Пенза-пресс, рунет за день">

В региональном Законодательном Собрании отметили работу пензенских журналистов. Из рук Валерия Лидина награды получили около 20 человек. За лучшее освещение деятельности депутатов отметили руководителей, редакторов и корреспондентов газет, радиостанций, интернет-СМИ и телеканалов. Среди тех, кто в течение года освещал деятельность регионального парламента, есть и представители телерадиокомпании «Экспресс».

Среди награжденных — корреспондент информационной службы телеканала «Экспресс» Альбина Баишева. Признается, что делать сюжеты о работе парламентариев не только интересными, но и понятными для каждого — непростая задача.

«Любые сюжеты, связанные с Законодательным Собранием, особенно важным, потому что, чаще всего, здесь обсуждаются вопросы, которые касаются всех жителей области. Поэтому важно в своем сюжете правильно и грамотно донести информацию, которую обсуждают депутаты», — рассказала она.

Среди тех, чьи профессиональные успехи отметили — редактор авторских программ Павел Прохоренков. С депутатским корпусом он плотно сотрудничает на протяжении нескольких лет в рамках программы «Первая студия» (16+).

«В обязательном порядке приглашал депутатов Законодательного Собрания на программу, чтобы выслушать их гражданскую позицию, людей, которые принимают региональные законы, чтобы в рамках ток-шоу получилась дискуссия. Депутаты никогда не отказывали, всегда приходили», — сказал он.

11 пленарных заседаний, более 150 законов. В 2018 чаще всего журналисты освещали проблемы социального, экономического и политического характера.

«Мы взаимодействовали достаточно плотно по этим направлениям деятельности. Главное, что эта открытость, доступность, помогала правильно выстраивать работу», — отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Обращаясь к собравшимся, председатель регионального ЗакСобра выразил надежду на плодотворное сотрудничество и в 2019 году, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...