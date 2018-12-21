В Пензенской области заработала своя ДНК-лаборатория (видео)

В Пензенской области теперь повысится и ускорится раскрываемость преступлений. В региональном отделении УМВД России появилась ДНК-лаборатория. Раньше биологический материал приходилось отправлять в другие регионы.

К этому дню готовились три года — необходимо было не только провести ремонт и закупить уникальное спецобрудование, но и обучить специалистов. Теперь же в подразделении экспертно-криминалистического центра управления МВД России по Пензенской области заработала своя ДНК-лаборатория. С ее появлением работа выйдет на новый уровень.

«Это еще один из пунктов, которые войдут в историю развития управления министерства внутренних дел РФ по Пензенской области. Сейчас основная задача — cдавать образцы, которые будут исследоваться и использоваться в качестве доказательств по уголовным делам», — сказал врио начальник УМВД России по Пензенской области Вадим Ковтун.

Теперь ДНК-экспертизы будут проводить именно там. Раньше это делали коллеги из других регионов: биологический материал для исследований направляли, в основном, в Мордовию и Башкирию. Это значительно замедляло ход расследования, и нередко пензенские следователи не укладывались в сроки.

«Методы анализа ДНК позволяют успешно решать вопросы раскрытия преступлений, так как эта макромолекула обладает индивидуальной специфичностью. Экспертное исследование изымаемых биологических объектов методом молекулярно-генетического анализа является неопровержимым доказательством причастности конкретного лица», — объяснил начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области Владимир Соторенко.

Появление в областном центре такой лаборатории должно повлиять на общую раскрываемость преступлений против личности и половой неприкосновенности. Ведь с помощью анализа ДНК можно установить множество признаков, которые могут подтвердить причастность подозреваемого к преступлению. Среди них — идентификация личности, половая принадлежность и биологическое родство, сообщает телеканал «Экспресс».