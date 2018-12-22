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Губернатор поздравил пензенских энергетиков с праздником

22 декабря в 09:40 246 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что энергетическая система — один из стратегических приоритетов, играющий важную роль в жизни общества, и не случайно вопросам реформирования отрасли, повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности уделяется большое внимание.

«Уверен, что благодаря добросовестному труду, профессионализму, компетентности, накопленному опыту, использованию инновационных технологий вы сумеете обеспечить дальнейшее развитие энергетического комплекса, внесете достойный вклад в укрепление экономического потенциала России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо Отечества!» — говорится в поздравлении.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/128246/

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