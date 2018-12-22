Пензенцев вновь спросят, каким должен быть памятник матери

В Пензе 24 декабря стартует голосование за макет памятника матери. Об этом на брифинге сообщили руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Светлана Кудинова и зампред областного правительства Олег Ягов.

На суд пензенцев представят три работы. Их отобрал общественный совет «Союза женщин России». Фотографии трех скульптур разместят на сайте правительства Пензенской области.

Голосование (0+) начнется 24 декабря и продлится до 30 января. 4 февраля в день 80-летия со дня образования Пензенской области объявят победителя. В пресс-центре правительства региона особо подчеркнули, что портал региональных органов исполнительной власти максимально защищен от накруток голосов. Памятник установят в Пензе как символ материнства.

Это уже вторая попытка выбрать, какой должна быть скульптура. В прошлый раз макет-победитель вызвал шквал критики со стороны жителей региона. Губернатор отметил, что нельзя ставить памятник, который не нравится жителям. Было решено проработать этот вопрос снова.