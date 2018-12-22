В Пензенской области меняются цены на газ
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Отзыв на книгу «Очаровательный кишечник»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе снег на дорогах будут чистить круглосуточно
Кувайцев — энергетикам: Вы делаете Пензу ярче, а жизнь — светлее и теплее
Губернатор поздравил пензенских энергетиков с праздником
В Пензенской области заработала своя ДНК-лаборатория
В пензенском ЗакСобре поблагодарили журналистов за работу
Педагог из Пензы стала абсолютным победителем конкурса профмастерства
Губернатор помог пензячке разобраться с унаследованным долгом
Пензенских педагогов научили выявлять суицидальные наклонности
Ремонт не удался. В Пензе автомастер заплатит за сгоревший внедорожник
В Пензенской области обнародовали предельные тарифы на вывоз мусора

Пензенцев вновь спросят, каким должен быть памятник матери

22 декабря в 10:16 286 просмотров
«Союза женщин России» Светлана Кудинова и зампред областного правительства Олег Ягов.

" data-title="Пензенцев вновь спросят, каким должен быть памятник матери — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе 24 декабря стартует голосование за макет памятника матери. Об этом на брифинге сообщили руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Светлана Кудинова и зампред областного правительства Олег Ягов.

На суд пензенцев представят три работы. Их отобрал общественный совет «Союза женщин России». Фотографии трех скульптур разместят на сайте правительства Пензенской области.

Голосование (0+) начнется 24 декабря и продлится до 30 января. 4 февраля в день 80-летия со дня образования Пензенской области объявят победителя. В пресс-центре правительства региона особо подчеркнули, что портал региональных органов исполнительной власти максимально защищен от накруток голосов. Памятник установят в Пензе как символ материнства.

Это уже вторая попытка выбрать, какой должна быть скульптура. В прошлый раз макет-победитель вызвал шквал критики со стороны жителей региона. Губернатор отметил, что нельзя ставить памятник, который не нравится жителям. Было решено проработать этот вопрос снова.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2087679/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...