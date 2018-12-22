Как сообщает пресс-центр облправительства, в число лучших вошли кадровые практики правительства Пензенской области («Оценка деятельности кадровых служб исполнительных органов государственной власти Пензенской области по показателям результативности»), администрации Белинского района («Система мотивации и стимулирования работников, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белинского района Пензенской области»), регионального управления цифрового развития, информационных технологий и связи («Внедрение механизмов повышения информационной безопасности при использовании служащими информационно-телекоммуникационной сети интернет»).
По словам министра труда РФ Максима Топилина, лучшие кадровые практики должны являться примером для остальных.