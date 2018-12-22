В Пензенской области меняются цены на газ
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Отзыв на книгу «Очаровательный кишечник»
Вам будет интересно
Наши новости
Еще трем компаниям присвоили статус резидентов ТОСЭР «Сердобск»
Пензенский бизнес стал привлекательнее для инвесторов
Губернатор поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Инвестирование в экономику Пензенской области выросло на 28%
Бюджет Пензенской области на 2019 год приняли во втором чтении
Пензенская область — в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности
Турчак: Власти компенсируют затраты на покупку приставок для цифрового ТВ
Белозерцев подвел итоги визита пензенской делегации в Китай
Белозерцев: Плотность малого и среднего бизнеса выросла почти вдвое
На поддержку пензенских бизнесменов направят полмиллиарда рублей

Пензенские кадровые решения — в числе лучших по России

22 декабря в 11:38 188 просмотров
«Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».

" data-title="Пензенские кадровые решения — в числе лучших по России — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенскую область отметили в трех категориях всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».

Как сообщает пресс-центр облправительства, в число лучших вошли кадровые практики правительства Пензенской области («Оценка деятельности кадровых служб исполнительных органов государственной власти Пензенской области по показателям результативности»), администрации Белинского района («Система мотивации и стимулирования работников, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белинского района Пензенской области»), регионального управления цифрового развития, информационных технологий и связи («Внедрение механизмов повышения информационной безопасности при использовании служащими информационно-телекоммуникационной сети интернет»).

По словам министра труда РФ Максима Топилина, лучшие кадровые практики должны являться примером для остальных.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...