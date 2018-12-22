«Мы говорим вам спасибо за то, что двадцать четыре часа в сутки вы трудитесь, обеспечивая условия для бесперебойной работы городской инфраструктуры и экономики. Вы делаете Пензу ярче, а жизнь — светлее и теплее.

Особые слова признательности — ветеранам отрасли, чьи усилия и опыт стали основой энергетического комплекса Пензы, кто передает свой опыт молодым специалистам.

Продолжая лучшие традиции нескольких поколений, труженики сферы энергетики сегодня успешно решают производственные и социальные задачи. Уверен, что ваше ответственное отношение к делу, умение принять верное решение в сложной ситуации позволят выполнить все намеченные планы.

От всего сердца желаю вам доброго здоровья, успеха в труде, счастья и семейного благополучия. Пусть ваши дома будут всегда наполнены теплом и светом добрых человеческих отношений!» — говорится в поздравлении.