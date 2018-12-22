В Пензе снег на дорогах будут чистить круглосуточно

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев поручил коммунальным службам вывести на дороги дополнительную технику, чтобы как можно оперативнее ликвидировать последствия снегопада.

«По прогнозам синоптиков, снег будет идти ближайшие два дня, затем ожидается перепад температур. Коммунальным службам нужно быть готовыми — вовремя очистить дороги, тротуары и вывести снег, чтобы после потепления и следующего за ним резкого перехода на минус не превратить город в каток», — сказал мэр на совещании.

Он поручил привлекать к работе дополнительную технику, организовать дежурство бригад, которые будут чистить пешеходные дорожки.

По словам директора МУП «Пензадормост» Юрия Парастаева, работать будут более 70 спецмашин, работы будут вестись круглосуточно. В ночь с субботы на воскресенье снег вывезут с улиц Карпинского, Сурской, Чехова, проспекту Строителей и др., сообщает пресс-служба мэрии. Кроме того, для расчистки скверов, площадей и ул. Московской привлекут 12 машин и 60 человек из МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

Также не забудут и про дворы, за их очисткой установят контроль.