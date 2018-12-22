В Пензе снег на дорогах будут чистить круглосуточно

«По прогнозам синоптиков, снег будет идти ближайшие два дня, затем ожидается перепад температур. Коммунальным службам нужно быть готовыми — вовремя очистить дороги, тротуары и вывести снег, чтобы после потепления и следующего за ним резкого перехода на минус не превратить город в каток», — сказал мэр на совещании.
Он поручил привлекать к работе дополнительную технику, организовать дежурство бригад, которые будут чистить пешеходные дорожки.
По словам директора МУП «Пензадормост» Юрия Парастаева, работать будут более 70 спецмашин, работы будут вестись круглосуточно. В ночь с субботы на воскресенье снег вывезут с улиц Карпинского, Сурской, Чехова, проспекту Строителей и др., сообщает пресс-служба мэрии. Кроме того, для расчистки скверов, площадей и ул. Московской привлекут 12 машин и 60 человек из МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».
Также не забудут и про дворы, за их очисткой установят контроль.