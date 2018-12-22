В Пензе не допустят скачках цен на предновогодних ярмарках

В Пензе стоимость продуктов на ярмарках будут держать на контроле. Такое распоряжение дал глава горадминистрации Виктор Кувайцев 22 декабря.

Мэр посетил ярмарку на ул. Попова, 46 — у бывшего Дома офицеров. Здесь торгуют фермеры со всей области: из Каменского, Пензенского, Никольского, Колышлейского, Лопатинского, Тамалинского и других районов.

«Мы видим, что пензенские фермеры держат цены аналогичные по сравнению с прошлым годом на овощную группу товаров, яйцо, мясо птицы. Нужно контролировать стоимость продукции, чтобы в период высокого спроса не было искусственного завышения цен», — поручил Виктор Кувайцев управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации.

По информации пресс-службы мэрии, сейчас цены таковы: куриное мясо можно купить от 160 рублей за кг, мясо утки, гуся — от 300 рублей за кг, свинину — от 230 рублей за кг, говядину — от 250 рублей, яблоки — от 55 рублей, лук — от 18 рублей за кг, свеклу — от 25 рублей, морковь — от 25 рублей, мед — от 200 рублей. И это далеко не весь ассоримент продукции.

В новогодние праздники ярмарки уйдут на каникулы ненадолго: 31 декабря считается рабочим днем, который продлится до 15.00, 1, 2 января — выходными.