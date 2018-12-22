Спасал родных. Появились подробности смертельного пожара в Степановке

Следователи проводят проверку по факту смертельного пожара в селе Степановка. В пресс-службе СУ СКР по Пензенской области сообщили подробности произошедшего.

Как рассказала ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального управления Татьяна Махницкая, пожар случился около семи вечера.

По предварительной версии, очаг возгорания находился в котельной. Глава семьи — мужчина 1957 года рождения — в это время находился в надворных постройках, а его родственницы — жена, теща и дочь — в доме.

«Они успели выбежать. Около часа ночи в доме было обнаружено тело мужчины. Как предполагают женщины, он увидел, что дом загорелся, побежал их спасать, а выйти уже не смог», — пояснила Татьяна Махницкая.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причины возгорания и смерти мужчины.