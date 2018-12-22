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Спасал родных. Появились подробности смертельного пожара в Степановке

22 декабря в 15:39 360 просмотров
пожара в селе Степановка. В пресс-службе СУ СКР по Пензенской области сообщили подробности произошедшего.

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Следователи проводят проверку по факту смертельного пожара в селе Степановка. В пресс-службе СУ СКР по Пензенской области сообщили подробности произошедшего.

Как рассказала ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального управления Татьяна Махницкая, пожар случился около семи вечера.

По предварительной версии, очаг возгорания находился в котельной. Глава семьи — мужчина 1957 года рождения — в это время находился в надворных постройках, а его родственницы — жена, теща и дочь — в доме.

«Они успели выбежать. Около часа ночи в доме было обнаружено тело мужчины. Как предполагают женщины, он увидел, что дом загорелся, побежал их спасать, а выйти уже не смог», — пояснила Татьяна Махницкая.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причины возгорания и смерти мужчины.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0-298105/

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