В Пензе можно погонять в хоккей в валенках. Расписание работы спортплощадок

В эти дни в рамках декады спорта и здоровья пензенцы на площади Ленина смогут принять участие в состязаниях по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, дартсу, соревнованиях по хоккею в валенках, «веселых стартах» и др. Также будет установлен электронный лабиринт, а на Фонтанной площади организованы мастер-классы по фигурному катанию.
Площадки будут работать до 13 января. Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.
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дата, время
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площадь им. В. И. Ленина
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ледовый каток на Фонтанной площади
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наименование мероприятия
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наименование мероприятия
|
22.12.2018
15.00 — 17.00
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— Работа площадки по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, дартсу
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23.12.2018
15.00−17.00
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— Веселые старты
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30.12.2018
10.00−12.00
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— мастер-класс по фигурному катанию на коньках
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02.01.2019
15.00 — 17.00
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— Электронный лабиринт
— Веселые старты
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03.01.2019
10.00−12.00
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— мастер-класс по фигурному катанию на коньках
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03.01.2019
15.00 — 17.00
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— Работа площадки по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу
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04.01.2019
15.00 — 17.00
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— Показательное занятие по скандинавской ходьбе
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05.01.2019
15.00 — 17.00
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— Электронный лабиринт
— Веселые старты
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06.01.2019
15.00 — 17.00
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— Показательное занятие по скандинавской ходьбе
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07.01.2019
10.00−12.00
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— мастер-класс по фигурному катанию на коньках
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07.01.2019
15.00 — 17.00
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— Работа площадки по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу
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08.01.2019
15.00 — 17.00
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— Электронный лабиринт
— Веселые старты
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11.01.2019
15.00 — 17.00
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— Соревнования по хоккею в валенках
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12.01.2019
15.00 — 17.00
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— Электронный лабиринт
— Веселые старты
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13.01.2019
15.00 — 17.00
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— Работа площадки по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу
— Показательное занятие по скандинавской ходьбе