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В Пензе можно погонять в хоккей в валенках. Расписание работы спортплощадок

22 декабря в 16:13 224 просмотра

22 декабря начали работать спортивные площадки в центре Пензы. Публикуем расписание.

В эти дни в рамках декады спорта и здоровья пензенцы на площади Ленина смогут принять участие в состязаниях по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, дартсу, соревнованиях по хоккею в валенках, «веселых стартах» и др. Также будет установлен электронный лабиринт, а на Фонтанной площади организованы мастер-классы по фигурному катанию.

Площадки будут работать до 13 января. Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.

дата, время

площадь им. В. И. Ленина

ледовый каток на Фонтанной площади

наименование мероприятия

наименование мероприятия

22.12.2018

15.00 — 17.00

— Работа площадки по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, дартсу

23.12.2018

15.00−17.00

— Веселые старты

30.12.2018

10.00−12.00

— мастер-класс по фигурному катанию на коньках

02.01.2019

15.00 — 17.00

— Электронный лабиринт

— Веселые старты

03.01.2019

10.00−12.00

— мастер-класс по фигурному катанию на коньках

03.01.2019

15.00 — 17.00

— Работа площадки по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу

04.01.2019

15.00 — 17.00

— Показательное занятие по скандинавской ходьбе

05.01.2019

15.00 — 17.00

— Электронный лабиринт

— Веселые старты

06.01.2019

15.00 — 17.00

— Показательное занятие по скандинавской ходьбе

07.01.2019

10.00−12.00

— мастер-класс по фигурному катанию на коньках

07.01.2019

15.00 — 17.00

— Работа площадки по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу

08.01.2019

15.00 — 17.00

— Электронный лабиринт

— Веселые старты

11.01.2019

15.00 — 17.00

— Соревнования по хоккею в валенках

12.01.2019

15.00 — 17.00

— Электронный лабиринт

— Веселые старты

13.01.2019

15.00 — 17.00

— Работа площадки по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу

— Показательное занятие по скандинавской ходьбе

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