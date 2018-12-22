В Пензе можно погонять в хоккей в валенках. Расписание работы спортплощадок

В эти дни в рамках декады спорта и здоровья пензенцы на площади Ленина смогут принять участие в состязаниях по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, дартсу, соревнованиях по хоккею в валенках, «веселых стартах» и др. Также будет установлен электронный лабиринт, а на Фонтанной площади организованы мастер-классы по фигурному катанию.

Площадки будут работать до 13 января. Возрастное ограничение на все мероприятия — 0+.