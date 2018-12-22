В школах для педагогов введут новые должности

Для педагогов в школах вводятся две новые должности — старший и ведущий учитель, сообщила « Российской газете » министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Новые должности вводятся в рамках национальной системы учительского роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали.

«При этом мы нисколько не умаляем прежние заслуги наших педагогов. То есть останется и первая, и высшая категория, и заслуженные наши учителя. А новые должности — это именно должности: за ними стоят реальные обязанности, которые необходимо выполнять», — пояснила министр.

Так, старший учитель будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников. Таким педагогом может стать учитель со стажем более пяти лет первой и высшей квалификационной категории.

Ведущий учитель — это наставник для молодых педагогов. Поэтому здесь нужны 10 лет стажа плюс высшая квалификационная категория.