В Пензе нашли сразу 5 незаконных елочных базаров

22 декабря в Пензе прошел рейд по местам торговли новогодних елок. Оказалось, не все торговые точки работают законно.

На этот раз чиновники и полицейские проверили елочные базары на улицах Ладожской, Циолковского, Одесской, Рахманинова, Суворова, Антонова, а также на проспектах Строителей и Победы. В итоге выяснилось, что в пяти местах торгуют хвойными нелегально: на пр. Строителей, 18, на ул. Ладожская, 79, на ул. Суворова, 221, на ул. Антонова, 7, на ул. Антонова, 1-а.

На нарушителей составили пять протоколов об административном правонарушении. Работу по выявлению незаконных торговых точек продолжат, заверили в мэрии.

С картой елочных базаров можно ознакомиться здесь.