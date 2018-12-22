В Пензенской области меняются цены на газ
Не фотографируйте депутатов. Гордума преподнесла СМИ новые сюрпризы
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе не допустят скачках цен на предновогодних ярмарках
Пензенский хлеб получил «золото» за безупречное качество
В Пензе снег на дорогах будут чистить круглосуточно
Кувайцев — энергетикам: Вы делаете Пензу ярче, а жизнь — светлее и теплее
Пензенцев вновь спросят, каким должен быть памятник матери
Губернатор поздравил пензенских энергетиков с праздником
В Пензенской области заработала своя ДНК-лаборатория
В пензенском ЗакСобре поблагодарили журналистов за работу
Педагог из Пензы стала абсолютным победителем конкурса профмастерства
Губернатор помог пензячке разобраться с унаследованным долгом

В Пензе нашли сразу 5 незаконных елочных базаров

22 декабря в 17:19 250 просмотров
, не все торговые точки работают законно.

" data-title="В Пензе нашли сразу 5 незаконных елочных базаров — Пенза-пресс, рунет за день">

22 декабря в Пензе прошел рейд по местам торговли новогодних елок. Оказалось, не все торговые точки работают законно.

На этот раз чиновники и полицейские проверили елочные базары на улицах Ладожской, Циолковского, Одесской, Рахманинова, Суворова, Антонова, а также на проспектах Строителей и Победы. В итоге выяснилось, что в пяти местах торгуют хвойными нелегально: на пр. Строителей, 18, на ул. Ладожская, 79, на ул. Суворова, 221, на ул. Антонова, 7, на ул. Антонова, 1-а.

На нарушителей составили пять протоколов об административном правонарушении. Работу по выявлению незаконных торговых точек продолжат, заверили в мэрии.

С картой елочных базаров можно ознакомиться здесь.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_idet_borba_s_nezakonnoy_torgovley_elkami/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...