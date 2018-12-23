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В Пензенской области открылась школа колокольного звона (видео)

23 декабря в 09:48 304 просмотра
(6+) можно за три месяца. В него входят также теоретические занятия по уставу колокольного звона и мастер-классы от профессионалов из других регионов.

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В селе Симбухово Мокшанского района Пензенской области открылась уникальная школа. Там изучают только один предмет — звонарное дело. Пройти полный курс (6+) можно за три месяца. В него входят также теоретические занятия по уставу колокольного звона и мастер-классы от профессионалов из других регионов.

Трезвон, перебор, перезвон, благовест. Для кого-то колокольное звучание, может быть, слышится всегда одинаково. На самом деле оно звучит по-разному в определенные моменты церковного богослужения для выражения радости, торжества или скорби.

Колокольный звон оповещает о начале службы и приглашает верующих в храм, его совершают перед освящением воды и в дни православных праздников. А звонить в колокола — это целое искусство, обучиться которому не так-то просто. Теперь овладеть этим мастерством можно в Пензенской области. В селе Симбухово Мокшанского района начала работу первая школа колокольного звона — при Михайло-Архангельском храме. О создании такой школы здесь мечтали давно. Самое сложное было — найти колокола. В этом помогли неравнодушные люди, сообщает телеканал «Экспресс».

«Они пожертвовали средства, и местные сварщики изготовили своими силами рабочую учебную звонницу», — рассказа настоятель храма в честь Михаила Архангела села Симбухово, священник Александр Черных.

Обучаться могут люди любого возраста. Музыкальное образование не требуется. Единственное условие — быть православным верующим. Сейчас школу посещают 18 человек. Они приезжают туда раз в неделю из разных уголков Пензенской области. Большинство из них — служители храмов и церквей.

«Узнал о школе из объявления, решил приехать, потому что это была моя мечта», — признался алтарник храма Иоанна Предтечи в городе Заречный Ярослав Капитанов.

«Давно мечтала научиться. Немного практикую это в нашем храме, но пока получается как-то однотипно. Хочется делать более профессионально», — сказала преподаватель воскресной школы при Трофимовском храме Казанской иконы Божией Матери в Бессоновском районе Галина Мализева.

Обучает звонарному делу Александр Хлопаев. Он научился этому много лет назад, причем самостоятельно. На просьбу настоятеля храма села Симбухово преподавать — согласился сразу. А всем своим ученикам всегда говорит, что это непростое дело и, чтобы научиться, нужно много терпения.

«У многих не хватает сил и нервов, потому что это очень тяжелый труд. Надо много времени личного на это потратить, не все его находят, поэтому так мало звонарей», — рассказал он.

Занятия проводятся каждое воскресенье. Курс обучения длится в течение трех месяцев. По его итогам ученики должны пройти своего рода экзамен и получить соответствующие свидетельства.


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