Пензенским дорожникам поручили активнее вывозить снег с остановок

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 23 декабря во время утреннего объезда территорий поручил сотрудникам МУП «Пензадормост» активнее вывозить снег с остановочных павильонов.

Директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев сообщил, что работы по уборке от осадков и обработке противогололедными материалами проезжей части и тротуаров ведутся круглосуточно. В ночь на линию выходило более 60 единиц спецтехники.

Кроме того, специалисты предприятия вывозили снег с улиц Луначарского, Сурской, Долгова, Карпинского и других. В настоящее время основной упор будет сделан на благоустройство дорог в частном секторе и на уборку пешеходных зон. Снег также вывезут с улиц Пушкина, Космодемьянской, Центральной, Терновского, Баумана, с проспекта Строителей и территории Пензы-1, сообщает пресс-служба мэрии.

«Обеспечьте комфортное и безопасное передвижение для пешеходов и водителей», — подытожил Виктор Кувайцев.