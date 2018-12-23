В Пензенской области меняются цены на газ
Не фотографируйте депутатов. Гордума преподнесла СМИ новые сюрпризы
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе Дед Мороз поучаствовал в спортивных состязаниях
Пензенцев просят выбрать памятник матери
Завершилось голосование на имя пензенскому аэропорту
Кузнечане оценили качество нового передвижного ФАПа
Кирпичную кладку стен детсада на ул. Макаренко закончат до Нового года
Пензенцам рассказали, как не набрать лишний вес в праздники
В Пензенской области открылась школа колокольного звона
В 2019 году у гимназии «САН» сделают спортплощадку
В Пензе нашли сразу 5 незаконных елочных базаров
В Пензе не допустят скачках цен на предновогодних ярмарках

Пензенским дорожникам поручили активнее вывозить снег с остановок

23 декабря в 10:25 300 просмотров
«Пензадормост» активнее вывозить снег с остановочных павильонов.

" data-title="Пензенским дорожникам поручили активнее вывозить снег с остановок — Пенза-пресс, рунет за день">

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 23 декабря во время утреннего объезда территорий поручил сотрудникам МУП «Пензадормост» активнее вывозить снег с остановочных павильонов.

Директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев сообщил, что работы по уборке от осадков и обработке противогололедными материалами проезжей части и тротуаров ведутся круглосуточно. В ночь на линию выходило более 60 единиц спецтехники.

Кроме того, специалисты предприятия вывозили снег с улиц Луначарского, Сурской, Долгова, Карпинского и других. В настоящее время основной упор будет сделан на благоустройство дорог в частном секторе и на уборку пешеходных зон. Снег также вывезут с улиц Пушкина, Космодемьянской, Центральной, Терновского, Баумана, с проспекта Строителей и территории Пензы-1, сообщает пресс-служба мэрии.

«Обеспечьте комфортное и безопасное передвижение для пешеходов и водителей», — подытожил Виктор Кувайцев.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...