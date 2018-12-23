В Пензенской области меняются цены на газ
Не фотографируйте депутатов. Гордума преподнесла СМИ новые сюрпризы
Индекс шампанского. Игристое вино в Пензе — одно из самых дорогих в ПФО
Необычное хобби. За кем охотится пензенский водитель маршрутки
Вам будет интересно
Наши новости
Специалисты нашли необычную связь между депрессией и стрессом
Диетологи назвали самые опасные сладости
В школах для педагогов введут новые должности
18+? В России хотят маркировать нецензурные песни
Цены на мобильную связь вырастут
Футболистам Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение
Соцсеть «ВКонтакте» запускает свой мессенджер
В России думают о повышении возраста продажи табака
На российских дорогах впервые появились беспилотные снегоуборщики
В Северный флот поступит автоматизированная система управления

В России намерены ужесточить правила распространения сим-карт

23 декабря в 10:50 284 просмотра
«О связи». Он предусматривает ужесточение правил распространения сим-карт в стране.

" data-title="В России намерены ужесточить правила распространения сим-карт — Пенза-пресс, рунет за день">

Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму документ с предложением об изменениях в федеральный закон «О связи». Он предусматривает ужесточение правил распространения сим-карт в стране.

Так, сенатор предлагает запретить распространение мобильных номеров теми, кто не получил таких полномочий от сотового оператора. Об этом сообщают РИА Новости.

Рассмотрят инициативу депутата в весеннюю сессию.

Напомним, летом 2017 года президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону «О связи», которые предусматривают, что операторы с июня 2018 года не могут представлять мобильные услуги тем абонентам, достоверные сведения о которых отсутствуют. По итогам 2017 года Роскомнадзор совместно с полицией изъял в России свыше 106 тыс. нелегальных сим-карт.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...