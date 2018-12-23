В России намерены ужесточить правила распространения сим-карт

Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму документ с предложением об изменениях в федеральный закон «О связи». Он предусматривает ужесточение правил распространения сим-карт в стране.

Так, сенатор предлагает запретить распространение мобильных номеров теми, кто не получил таких полномочий от сотового оператора. Об этом сообщают РИА Новости.

Рассмотрят инициативу депутата в весеннюю сессию.

Напомним, летом 2017 года президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону «О связи», которые предусматривают, что операторы с июня 2018 года не могут представлять мобильные услуги тем абонентам, достоверные сведения о которых отсутствуют. По итогам 2017 года Роскомнадзор совместно с полицией изъял в России свыше 106 тыс. нелегальных сим-карт.