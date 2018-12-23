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Пензенцам рассказали, как не набрать лишний вес в праздники

23 декабря в 11:29 324 просмотра
, которым задаются многие: как не переесть и не набрать лишних килограммов за эти дни.

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Совсем скоро пензенцев ожидает череда длительных праздников и застолий. Диетологи ответили на вопрос, которым задаются многие: как не переесть и не набрать лишних килограммов за эти дни.

Главное правило — не садиться за новогодний стол с чувством голода. Для этого специалисты советуют питаться пять-шесть раз в течение дня небольшими порциями. Начинать застолье лучше с легких закусок. Например, мясные или рыбные нарезки, заливные блюда, овощные салаты. При их заправке следует отдать предпочтение растительному маслу, лимонному соку или нежирной сметане. А вот от майонеза и других калорийных продуктов лучше отказаться, сообщает телеканал «Экспресс».

«Не стоит делать акцент на копченые, маринованные продукты, на сладкие соки, пусть это лучше будет какой-то ягодный компот, который вы сможете приготовить дома», — рассказала врач диетолог-эндокринолог клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Инна Бабкина.

Если же после застолья вас не покидает чувство дискомфорта, диетологи рекомендуют устроить монодиету на один день: употреблять в пищу кисломолочные продукты или фрукты. И, конечно, главный совет — не сидеть дома, а больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.


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