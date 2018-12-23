Диетологи назвали самые опасные сладости

Специалисты составили список самых опасных и «химических» сладостей, которые могут привести к проблемам со здоровьем, сообщает РЕН ТВ.

Так, самыми опасными сладостями оказались кексы и пирожные с цветной глазурью, в производстве которой используют краски на нефтяной основе. Их употребление может спровоцировать у детей развитие синдрома дефицита внимания, гиперактивности и даже онкологию.

Кроме того, злокачественные опухоли может вызывать регулярное употребление сладкой газировки, в составе которой есть генетически модифицированный кукурузный сироп с фруктозой и фосфорной кислотой.

Также диетологи советуют исключить употребление леденцов, в состав которых входят кукурузный сироп и искусственные красители.

Замыкает список самых опасных сладостей горячий шоколад и шоколадные брауни, в состав которых входит очищенный сахар и гидрогенизированное масло.