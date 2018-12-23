Кирпичную кладку стен детсада на ул. Макаренко закончат до Нового года

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 23 декабря проверил ход работ на строительной площадке дополнительного корпуса детского сада на 175 мест на улице Макаренко.

В настоящее время практически готовы наружные стены здания, ведется кирпичная кладка теневых навесов, обустройство систем отопления, электро- и водоснабжения. На площадке есть весь необходимый материал, а также установлены камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев поручил руководству ООО «Пензастройком» не снижать темпы в части строительства инженерных сетей.

«Кирпичную кладку стен нужно завершить до Нового года. С понедельника приступайте к утеплению фасада здания, штукатурке стен и устройству кровли», — сказал он.

Напомним, пристрой планируется ввести в эксплуатацию летом следующего года. Здесь будет расположен современный пищеблок, который будет обеспечивать питанием весь детский сад.