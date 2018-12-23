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Кирпичную кладку стен детсада на ул. Макаренко закончат до Нового года

23 декабря в 12:38 302 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 23 декабря проверил ход работ на строительной площадке дополнительного корпуса детского сада на 175 мест на улице Макаренко.

В настоящее время практически готовы наружные стены здания, ведется кирпичная кладка теневых навесов, обустройство систем отопления, электро- и водоснабжения. На площадке есть весь необходимый материал, а также установлены камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев поручил руководству ООО «Пензастройком» не снижать темпы в части строительства инженерных сетей.

«Кирпичную кладку стен нужно завершить до Нового года. С понедельника приступайте к утеплению фасада здания, штукатурке стен и устройству кровли», — сказал он.

Напомним, пристрой планируется ввести в эксплуатацию летом следующего года. Здесь будет расположен современный пищеблок, который будет обеспечивать питанием весь детский сад.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_postavil_zadachu_do_novogo_goda_zavershit_kirpichnuyu_kladku_sten_detskogo_sada_na_/

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